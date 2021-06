PSG Mercato : Officiel, un gardien signe avant Donnarumma

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 00:01

Gianluigi Donnarumma est attendu au PSG où l'attend une rude concurrence avec Karlos Navas. Mais en attendant sa signature, le Paris Saint-Germain a fait prolonger un autre portier.

PSG : Alexandre Letellier rempile pour une saison

Le Paris SG vient d’officialiser la prolongation du contrat d' Alexandre Letellier, son 3e gardien après Karlos Navas et Sergio Rico. Son contrat expirait ce mercredi soir, mais il a rempilé pour une année supplémentaire. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alexandre Letellier jusqu’au 30 juin 2022 », a communiqué le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Le portier de 30 ans est forcément heureux de poursuivre sa carrière au sein de son club formateur. « Je suis très content de prolonger et surtout de continuer l'aventure avec ce club et mes coéquipiers. Je suis heureux et fier », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « J'espère que cette année se passera très bien. Je veux continuer à travailler dur et à prendre du plaisir dans ce club. Je veux épauler les gardiens, travailler, progresser, et surtout prendre du plaisir auprès de mes coéquipiers ».

Paris SG : Du beau monde dans les buts

Rappelons qu’Alexandre Letellier a été formé au Paris SG. Il est passé à l’Académie parisienne entre 2000 et 2010, avant de rejoindre Angers SCO. Libre de tout contrat, le natif de la capitale est revenu chez les Rouge et Bleu en septembre 2020 comme troisième gardien suite au prêt d’Alphonse Areola à Fulham FC. « Ma carrière s'est poursuivie en dehors de Paris en professionnel et puis dix ans après, je suis revenu pour y signer. L’histoire est belle », s’est-il réjoui.

Avec le retour de prêt d’Alphonse Areola, il y a du beau monde au poste de dernier rempart au PSG. Notons que Keylor Navas est le N°1 et Sergio Rico sa doublure. Un changement peut cependant se produire dans les prochains jours après la présentation officielle de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien s'est lié au club parisien qui attend la fin de l'Euro 20 avant d'officialiser sa signature. Il avait passé sa visite médicale préalable à la signature de son contrat à Rome, selon les sources italiennes confirmées par les médias français.





