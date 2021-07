PSG Mercato : Leonardo en sursis au Paris Saint-Germain ?

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 11:00

Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo est attendu au tournant par sa direction. Le PSG espère que le Brésilien relèvera certains challenges cet été.

Leonardo sur le grill au PSG ?

De retour au Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo a frappé quelques coups retentissants au mercato. Le Brésilien est notamment parvenu à enrôler Keylor Navas et Mauro Icardi. Le dirigeant parisien vient de signer Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum à zéro euro. Paris est d’ailleurs en passe d’officialiser le transfert d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan. Malgré ces coups d’éclat, Leonardo est présenté comme le principal responsable du départ de Thomas Tuchel. Débarqué en décembre, le technicien allemand a remporté la Ligue des champions avec Chelsea. D’après L’Équipe, le directeur sportif parisien a passé une période de doutes. Il est désormais attendu au tournant par sa direction, qui a décidé de le maintenir à son poste.

Les défis de Leonardo cet été au PSG

Pour le quotidien sportif, les hautes sphères attendent Leonardo sur deux dossiers. Le Paris Saint-Germain souhaite conserver Kylian Mbappé et prolonger son contrat. À un an de l’échéance de son bail, rien n’indique pour le moment que l’attaquant de 22 ans va rempiler. Les négociations seraient d’ailleurs en stand-by en raison de récentes tensions entre le dirigeant parisien et l’entourage du crack de Bondy. Le Brésilien devra également faire ses preuves en tant que vendeur cet été. Avec la grosse signature d’Hakimi, le PSG aura besoin de renflouer ses caisses. Doha espère des ventes « à hauteur de 60 millions d’euros » cet été. Reste maintenant à savoir quels joueurs, en dehors de ceux en fin de contrat, quitteront la capitale cet été.

Des ventes en vue à Paris

Arrivé au PSG en 2019, Pablo Sarabia est un candidat sur le départ. Auteur d’une première saison prometteuse (14 buts et 8 passes), l’Espagnol a baissé de régime lors du dernier exercice (7 buts et 4 passes). Performant à l’Euro 2020 avec la Roja (2 buts et 2 passes décisives), l’ailier de 29 ans est ouvert à un départ de Paris selon plusieurs sources. Il privilégierait un retour en Liga où son profil intéresse quelques clubs. Outre Sarabia, Alphonse Areola pourrait également être vendu. Jamais considéré comme un numéro 1, il a enchaîné les prêts ces dernières saisons. La récente prolongation de Letellier et la venue de Donnarumma devraient concourir à son départ définitif. Arrivé l’été dernier, Rafinha pourrait également quitter la capitale. Un intérêt de l’AC Milan, qui vient de perdre Hakan Calhanoglu (parti à l’Inter), est souvent évoqué.





