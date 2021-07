PSG Mercato : Terrible annonce dans le dossier Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 09:30

Après un Euro 2020 à oublier, Kylian Mbappé va de nouveau faire parler concernant son avenir. L’attaquant du Paris Saint-Germain aurait tranché pour son futur. Sa décision va déplaire à Nasser Al-Khelaïfi.

Prolongation, ça ne sent pas bon pour Kylian Mbappé

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré optimiste concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le président du Paris Saint-Germain a fermé la porte à un départ de son attaquant qu’il espère prolonger. Le dirigeant qatari s’apprête même à proposer un nouveau contrat XXL à l’avant-centre de 22 ans. Arrivé à Paris en 2017, il ne reste plus qu’un an de contrat à l’ancien de l’AS Monaco. Si le président parisien se montre enthousiaste, le flou entoure toujours l’avenir du champion du monde tricolore. Celui-ci serait d’ailleurs proche de refroidir son président. L’Équipe fait de nouvelles révélations fracassantes sur l’avenir de Mbappé ce jeudi. D’après le journal, le joueur ne souhaite pas prolonger son séjour dans la capitale.

Mbappé à zéro euro ?

Le quotidien sportif explique en effet que les dernières négociations entre le PSG et Kylian Mbappé n’ont pas avancé. « La relation entre le joueur et le directeur sportif, Leonardo, s’est même tendue », révèle la source. Le journal assure que l’attaquant ne compte pas aller au bras de fer avec sa direction. Il souhaite honorer son contrat à son terme avant de partir l’été prochain. En fin de contrat, il quitterait alors le PSG en tant qu’agent libre. Ce qui constituerait un terrible coup dur pour le Paris de Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien avait cassé sa tirelire pour s’attacher la pépite la plus en vue du championnat en 2017.

Ces révélations font notamment les affaires du Real Madrid. Le club espagnol est un prétendant de longue date du crack parisien. Reste tout même à savoir si Florentino Pérez sera disposé à attendre encore un an avant d’accueillir Mbappé gratuitement.





