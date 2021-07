West Ham Mercato : Declan Rice proche de trois cadors anglais

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 15:15

Selon le quotidien anglais The Telegraph, Declan Rice, milieu de terrain de West Ham aurait refusé une prolongation de contrat proposée par son club pour se tourner vers les offres de Manchester City, Manchester United et Chelsea, intéressés par le joueur de 22 ans. Le joueur souhaiterait être informé de toutes les offres potentiellement émises par les trois cadors anglais, comme l'indique le correspondant anglais Matt Law.

Declan Rice au centre du mercato anglais

Le milieu anglais fait partie des joueurs les plus médiatisés ces derniers temps, notamment au sein de la sélection anglaise lors de cet Euro. Son rendement en Premier League avec le club de West Ham a été plus que notable puisqu’il suscite aujourd’hui l’intérêt de nombreux clubs anglais, dont Chelsea et Manchester United qui voudraient le recruter pour la prochaine saison. Ce potentiel transfert pourrait être l’un des plus conséquent du mercato anglais tant la cote du joueur de West Ham est élevée. Si l’intérêt des deux Manchester et de Chelsea pour le joueur n’est pas nouveau, il s’est considérablement accru après que le joueur ait refusé une prolongation de contrat à West Ham. Le joueur a même fait part qu’il serait attentif à toutes les offres venant de la part de ces trois clubs.

Rice, un joueur en pleine explosion depuis trois saisons

Declan Rice a été, cette année, une pièce maîtresse de la très bonne saison des Hammers en championnat. Le club de David Moyes, qui a terminé 6e, s’est qualifié pour l’Europa League la saison prochaine. Depuis trois ans, le jeune anglais a réalisé 104 rencontres avec West Ham soit une moyenne de 35 matchs par saison, à seulement 22 ans. En Angleterre, Declan Rice est un titulaire indiscutable au milieu de terrain avec Kalvin Phillips, dans une équipe armée pour remporter la compétition (l’Angleterre vient de se qualifier pour les quarts de finale en battant l’Allemagne 2-0).





