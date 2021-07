Fiorentina Mercato : Officiel, Franck Ribéry s'en va de la Fio !

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 14:18

C’est donc officiel, Franck Ribéry ne jouera plus à la Fiorentina la saison prochaine. C’est le club italien qui l’a annoncé sur ses différents réseaux sociaux. L’attaquant français s’en va après deux saisons à Florence, où il aura aidé le club à se maintenir dans l’élite tout en éblouissant le championnat italien de sa classe et de sa technique.

Aucun accord trouvé entre Ribéry et la Fiorentina

Si l’information a été rendue officielle aujourd’hui via les réseaux sociaux de la Fiorentina, le départ de Kayser Franck n’était plus une surprise depuis quelques jours. Le club florentin n’avait pas renouvelé le contrat de l’attaquant français, ce qui laissait donc sous-entendre une fin d’aventure pour ce dernier. L’ancien du Bayern Munich, âgé de 38 ans, désirait continuer à la Viola, lui qui se sentait bien en Italie, mais le club ne comptait plus sur lui pour les saisons suivantes et n’a pas désiré renouveler son contrat. Comme Borja Valero hier, légende de la Fiorentina, c’est donc Franck Ribéry qui quitte le navire florentin et qui arrive libre sur le marché des transferts.

Une carrière admirable qui pourrait prendre fin cet été

Si Franck Ribéry a été étincelant ces deux dernières saisons à la Fiorentina, nous gratifiant de beaux buts et de dribbles dont lui-seul en a le secret, le joueur vient de fêter ses 38 ans, et n’est plus le même qu’à son époque au Bayern Munich. L’attaquant était parti du club bavarois en 2019 apprès 12 ans au club. Après la non-prolongation en Italie, il est donc légitime de penser que Ribéry décide de prendre sa retraite cet été après une longue carrière couronnée de succès et de titres.

Le joueur se révèle à Marseille en 2005, où il devient très vite le chouchou du Vélodrome. Deux saisons plus tard, Ribéry sera transféré au Bayern Munich où il écrira les plus belles pages de son histoire avec une Ligue des Champions en 2013 et neufs championnats d’Allemagne. Le plus grand regret de sa carrière est peut être son Ballon d’Or manqué en 2013 au détriment de Cristiano Ronaldo, lui qui avait pourtant réalisé une saison parfaite.





-