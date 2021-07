LOSC Mercato : 4 M€, le successeur de Boubakary Soumaré trouvé !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 21:01

Si le milieu de terrain Boubakary Soumaré se rapproche de la Premier league, le LOSC a déjà identifié son remplaçant. Les dirigeants lillois souhaitent recruter un nouveau milieu défensif évoluant en Allemagne.

LOSC Mercato : Le successeur de Soumaré déniché en Allemagne ?

Champion de France à l’issue de la saison 2020-2021, le LOSC va vivre un été mouvementé, notamment dans le sens des départs. Le gardien de but Mike Maignan et le coach Christophe Galtier ont officiellement quitté le navire lillois et d’autres éléments devraient prendre la tangente. C’est notamment de cas de Boubakary Soumaré. Auteur d’une bonne saison à Lille, le milieu de terrain s’apprête à rejoindre Leicester City où il devrait signer un contrat de quatre ans. Les dirigeants lillois et britanniques seraient déjà d’accord pour son transfert à hauteur de 25 millions d’euros. L’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochains jours.

Conscient du probable départ de Boubakary Soumaré, le LOSC a pris les devants et s’active en coulisses pour trouver son successeur. Pour ce faire, les Dogues ont décidé de se tourner vers l'Allemagne, plus précisément vers Hambourg.

Amadou Onana dans le viseur du LOSC

Le journal allemand Bild révèle en effet que le LOSC s’intéresse de très près à Amadou Onana, le milieu défensif d’Hambourg. Le joueur de 19 ans sort d’une belle saison en deuxième division allemande avec 25 matchs disputés pour 2 buts. Ses performances avec le club allemand ont convaincu les Dogues qui s'activent pour l'attirer en Ligue 1 cet été.

Féru de nouvelles pépites, le club lillois serait même prêt à investir 4 millions d’euros pour s’offrir Amadou Onana, mais le LOSC devra faire face à la concurrence de Watford et du Borussia Dortmund sur cette piste. Hambourg réclamerait aussi une offre comprise entre 8 et 10 millions d’euros pour céder son jeune joueur. Les différents prétendants sont donc prévenus.





