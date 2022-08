Stade Rennais Mercato : Un terrible coup dur pour une piste au milieu !

Publié par Nicolas le 17 août 2022 à 11:26





Stade Rennais Mercato : Un milieu de grand talent ciblé par le SRFC ne serait finalement pas très chaud pour rejoindre l'écurie bretonne.

Stade Rennais Mercato : Boubakary Soumaré ne veut pas aller au SRFC

Transféré à Leicester en provenance du LOSC pour 20 millions d'euros, Boubakary Soumaré s'est rapidement imposé dans l'entrejeu des Foxes, bien qu'il ait eu moins de temps de jeu en deuxième partie de saison. il a joué un total de 30 matchs toutes compétitions confondues et a adressé 1 passe décisive. L'AS Monaco pensait à lui pour remplacer Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid mais la complexité du dossier a fait capoter l'affaire. Le Stade Rennais est également intéressé par ses services. Selon les informations du média Get French Football News, Soumaré ne serait cependant pas très partant à l'idée de rejoindre le SRFC cet été. Déçu de ne pas rallier la Principauté, Soumaré ne croit pas au projet breton. Il se voyait bien à l'AS Monaco, au sein d'un club qui se bat chaque année pour une place en Ligue des Champions, ce qu'il ne pense pas pouvoir obtenir en Bretagne.

De son côté, Leicester ne lâchera pas son joueur pour moins de 20 millions d'euros, soit la somme investie l'année dernière pour s'attacher ses services. Toutefois, les Foxes ne verraient pas le transfert de son milieu d'un mauvais oeil, eux qui ont besoin d'argent frais pour recruter. Une chose est quasi-certaine dans ce dossier, si Soumaré doit s'en aller, il s'agira d'un transfert sec et non pas d'un prêt. Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a observé le milieu franco-sénégalais à plusieurs reprises et a eu l'occasion de le voir de près lorsque Rennes a affronté Leicester en Conference League. L'état-major rennais est convaincu des qualités du milieu de terrain mais il faudra persuader le joueur de la solidité du projet du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Yann Gboho prêté au Cercle Bruges ?

Désireux de dégraisser son effectif, les Rouge et Noir pourrait offrir une jolie porte de sortie à un indésirable. Le milieu de terrain du Stade Rennais Yann Gboho (21 ans) est ciblé par le club belge du Cercle de Bruges, club satellite de l’AS Monaco. L’international français U18 (3 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec le club breton, et le Cercle de Bruges cherche à le faire venir en Belgique. Selon GFFN, le club belge souhaiterait que le joueur se libère de son contrat avec le SRFC et espère ensuite à un accord contractuel avec le joueur.