Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente une sensation au milieu !

Publié par Henri le 14 août 2022 à 19:56







Stade Rennais Mercato : Barré par la concurrence un joueur de Premier League serait dans le viseur du SRFC qui souhaite le recruter cet été.

Stade Rennais Mercato : Un nouveau renfort pour le SRFC

Défait lors de la première journée de Ligue 1 par le FC Lorient (1-0), le Stade Rennais a été accroché ce samedi par l’AS Monaco (1-1) lors de la seconde journée. Cette timide entrée des Rouges et Noirs dans la saison n’est pas de nature à rassurer les dirigeants du SRFC. Actif sur le marché des transferts avec les recrutements de plusieurs joueurs, l’État-major de la formation bretonne n’a pas encore dit son dernier mot. Il lorgnerait notamment un joueur de Premier League pour densifier sa ligne médiane.

Selon Foot Mercato, les Rouge et Noir auraient identifié le milieu de terrain de Leicester, Boubakary Soumaré, pour s’attacher ses services. À en croire, Foot Mercato, la direction sportive du club sous la houlette de Florian Maurice suit depuis des mois la situation du franco-sénégalais qui a rejoint Leicester l’été dernier en provenance de Lille contre un chèque de 20 millions d’euros.

Stade Rennais Mercato : Boubakary Soumaré en mauvaise à Leicester

Arrivé chez les Foxes il y a un an, Boubakary Soumaré s’est montré à son avantage au cours de la première partie de saison, mais a manqué de régularité et de constance en seconde partie de saison. Le milieu défensif français n'a joué que 19 matchs toutes compétitions confondues avec les champions d'Angleterre 2016. Formé au Paris SG, le natif de Noisy-le Sec reste un joueur considéré dans l’hexagone et pourrait ainsi revenir en Ligue 1 sous les couleurs du SRFC.

Barré par une rude concurrence à Leicester par Wilfried Ndidi, le solide milieu défensif de 23 ans qui est sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2024 aurait à cœur de changer d'air et de retrouver du temps de jeu conséquent indéniable à sa progression. Outre le Stade Rennais, l'AS Monaco serait également intéressé par le profil du jeune milieu de terrain. Le club de la Principauté avait l'intention de le recruter pour compenser le départ d'Aurélien Tchouameni partit au Real Madrid pour 100 millions d'euros.