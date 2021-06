OGC Nice Mercato : Les premiers mots de Christophe Galtier

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 21:30

Nouvel entraîneur de l’ OGC Nice, Christophe Galtier a livré ses premières impressions, après son départ officiel du LOSC.

OGC Nice : Galtier revient sur les coulisses de son transfert

Champion de France avec Lille OSC, Christophe Galtier a signé avec l’ OGC Nice, lundi soir, et a été présenté à la presse ce mardi. Plusieurs semaines se sont écoulées entre l’annonce de son départ de Lille et sa signature officielle au Gym. « Que ça traîne, c’est tout à fait normal, après j’ai laissé la direction du club gérer le dossier », a-t-il confié. « Le plus important, c’est qu’aujourd’hui je sois là devant vous. (…) Je peux comprendre qu’il y ait eu de la crispation à Lille, il s’est dit beaucoup de choses… Mais je suis très fier d’avoir amené ce club au titre de champion de France après trois saisons extraordinaires », a déclaré le technicien de 54 ans. « Quand je parle du LOSC, j’ai toujours une pensée pour Gérard Lopez, ce titre lui appartient, bien évidemment », a-t-il souligné.

Le nouveau coach du Gym justifie sa signature

Vainqueur de la Ligue 1 avec les Dogues, Christophe Galtier et son équipe sont directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions 2021-2022. Toutefois, il a décidé de quitter le club nordiste pour l’ OGC Nice, qui ne joue pas de coupe d’Europe. Un choix surprenant, mais justifié selon lui. « Il était clair dans ma tête, assez rapidement au cours de la saison, que j’allais quitter Lille et le LOSC, quel que soit le résultat obtenu. À partir de ce moment-là, j’ai regardé les opportunités, les projets qui pouvaient m’intéresser, et j’ai rapidement pensé que le projet Ineos - OGC Nice pouvait me correspondre par rapport à ce que je sais faire, et ce que je veux faire », a-t-il expliqué. « Passer du titre de champion de France, de la Ligue des champions à Nice, ça peut interpeller, mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller », a soutenu le nouveau coach des Aiglons.

Galtier séduit par le projet niçois et non l'argent de Ratcliffe

Rappelons que le club azuréen appartient au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, mais Christophe Galtier n’a pas rejoint le club azuréen pour cette raison. « La première chose (qui l’a motivé, ndlr), ce n’est pas l’argent. Si ça avait été l’argent, je ne serais plus en Europe », a-t-il indiqué. En fait, l’ancien coach de l’ASSE a été séduit par le projet sportif et l’organisation structurelle de l’OGC Nice. « À Nice, on ne va pas partir d’une feuille blanche, il y a une structure en place, un fort potentiel, on ne part pas de zéro. Nice a joué la Ligue Europa. Pourquoi Nice ? Quand j’ai pris le relais d’Alain Perrin à l’AS Saint-Étienne (en 2009, ndlr), on a vu où était le club et ce que j’ai pu faire, pareil quand je suis arrivé à Lille. Peut-être que je suis ce type d’entraîneur là, et pas un autre », a justifié Christophe Galtier.





