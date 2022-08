Stade Rennais Mercato : Le SRFC insiste pour un top milieu français

Publié par Thomas G. le 23 août 2022 à 10:00





Stade Rennais Mercato : Très ambitieux cette saison, le SRFC pourrait passer à l'action pour recruter un milieu français qui évolue en Premier League.

Le Stade Rennais a lancé sa saison le week-end dernier grâce à sa victoire 2-1 à domicile face à l’AC Ajaccio. Ces 3 points glanés au Roazhon Park ont fait du bien aux hommes de Bruno Genesio qui veulent continuer sur cette dynamique. Les dirigeants du SRFC souhaiteraient dans le même temps continuer à recruter pour renforcer cette équipe.

Depuis le départ libre de Jonas Martin, le Stade Rennais n’a pas recruté de milieu de terrain. Le SRFC est à la recherche d’un milieu box-to-box avant le 1er septembre. Pour ce faire, les Rouge et Noir se sont récemment positionnés sur le dossier Boubakary Soumaré. L’ancien champion de France avec le LOSC est en instance de départ à Leicester. Les Foxes souhaitent le vendre cet été et Rennes veut profiter de cette aubaine pour relancer un milieu très prometteur. Le Stade Rennais est donc toujours en course pour la signature de l’international espoir français. Les Bretons vont devoir se montrer convaincants dans ce dossier car si l’AS Monaco a récemment abandonné la piste, les courtisans ne manquent pas à l’appel. Selon les informations de Foot Mercato, Crystal Palace, Nottingham Forest et l'AS Roma sont également intéressés par Boubakary Soumaré.

Stade Rennais Mercato : Boubakary Soumaré toujours la priorité du SRFC

Le Stade Rennais n’a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. Le SRFC n’est pas à l’abri d’un départ de Gaëtan Laborde qui reste très sollicité en cette fin de mercato. Les Bretons pourraient également transmettre une première offre dans les prochains jours pour Boubakary Soumaré. Leicester réclame 20 millions d’euros pour laisser partir le natif de Noisy-le-Sec, un montant qui n’est pas insurmontable pour le Stade Rennais. Reste à savoir si l’international espoir français fera le choix de revenir en France pour porter le maillot Rouge et Noir.