Mercato Caen : Yacine Bammou file en Turquie !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 04:30

Alors que des rumeurs l’annonçaient au FC Sochaux, l’attaquant du stade Malherbe de Caen Yacine Bammou a signé un contrat avec le club turc d’Ümraniyespor, en deuxième division. L’attaquant notamment passé au FC Nantes, s’engage donc dans le championnat de D2 turc après une expérience en Süper Lig à Alanyaspor lors de l’exercice 2019-2020.

Mercato : Annoncé vers Sochaux, Yacine Bammou s’engage à Ümraniyespor

C’est le compte officiel du Stade Malherbe de Caen qui l’a annoncé sur Twitter, son ex-joueur Yacine Bammou qui aura marqué 10 buts en 40 rencontres avec le club normand, part en Turquie à l’instar de son compatriote Younès Belhanda, en partance pour le promu de Süper Lig Adana Demirspor. Le club normand officialise donc son troisième départ de l’été après Godson Kyeremeh prêté à Annecy et le départ définitif de Younn Zahary pour Cholet. Pensionnaire de Ligue 2, Yacine Bammou s’était blessé au tendon d’Achille lors d’un entraînement, qui l’avait privé d’une bonne partie de la saison 2020-2021 (son dernier match remonte au 13 février contre Niort, victoire des cannais 1-0). Arrivé à Nantes en 2014 pour ses débuts dans l’élite, le franco-marocain avait été transféré au stade Malherbe en 2018. Sur le plan national, Yacine Bammou a joué à six reprises pour son pays le Maroc depuis sa première sélection en 2015, et a inscrit un but.

La Turquie, un championnat qui attire de plus en plus

Comme Younès Belhanda, Yacine Bammou n’est pas le seul a avoir choisi de s’exiler en Turquie pour sa carrière. Le pays d’Erdogan propose un championnat de plus en plus attractif, avec souvent des salaires défiant la concurrence occidentale. Si le championnat n’était pas beaucoup médiatisé il y a quelques décennies, il accueille désormais beaucoup de joueurs connaissant un moment de flottement dans leur carrière, tout en restant exposé aux yeux des recruteurs européens.





