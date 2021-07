Galatasaray Mercato : Younès Belhanda s'engage avec un promu turc !

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 17:45

Longtemps annoncé à Montpellier, Younès Belhanda ne fera pas son retour en France cet été. Le joueur s’est engagé aujourd’hui avec le club turc de Adana Demirspor, tout juste champion de deuxième division turque et promu en Süper Ligue la saison prochaine. Selon les médias locaux, le joueur percevrait un salaire annuel de 1,5 millions d’euros. L’ex-champion de France avec Montpellier en 2011, a trouvé un accord avec Adana Demirspor pour un contrat de trois saisons. Le joueur de 31 ans reste donc dans le même championnat, lui qui évoluait depuis 2017 à Galatasaray.

Annoncé du côté de la Paillade, Belhanda signe en Turquie

Si les dernières tendances annonçaient un retour du marocain à Montpellier, Belhanda a finalement opté pour la Süper Lig, chez le promu Adana Demirspor, champion de deuxième division turque en 2021. Si ce choix peut paraître surprenant, le joueur aurait pu être convaincu par le salaire d’1 million et demi d’euros annuel proposé par le club, surplombé d’un contrat de trois ans. Pour rappel, l’international marocain avait été formé au Montpellier HSC et avait débuté dans l’élite lors de la saison 2009. En 2011, et contre toute attente, le club et le joueur sont sacrés champions de France en devançant le Paris Saint-Germain, passé cette année-là sous l’ère QSI.

Younès Belhanda : Un passage tumultueux à Galatasaray

L’attaquant avait vu son contrat résilié en mars dernier par le club d’Istanbul, après que ce dernier ait directement critiqué la direction stambouliote. Le contrat de Belhanda avait été « rompu de manière unilatérale » avait précisé Galatasaray dans un communiqué, en reprochant au joueur d’avoir porté atteinte à la réputation du club et de ses dirigeants. Le natif d’Avignon avait cependant remporté deux fois le championnat turc, en 2018 et 2019, et avait inscrit 22 buts.





-