OM Mercato : Caleta-Car sur le départ, une belle offre arrive

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2021 à 06:46

Après l’échec de son transfert vers Liverpool, Duje Caleta-Car conserve toujours une belle cote du côté de la Premier League. Le défenseur de l’ OM est susceptible de rejoindre le championnat britannique cet été, mais à quel prix ?

OM Mercato : Le départ de Duje Caleta déjà acté en interne ?

L’ OM fait fort en ce début de mercato estival. Le club olympien a déjà officialisé quatre nouveaux renforts. Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder ont déjà signé en faveur du club olympien. Mais avant de poursuivre son recrutement, l’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif. Et parmi les potentiels partants figure le nom de Duje Caleta-Car.

Arrivé de Salzbourg à l'été 2018, l’international croate s’est rapidement imposé dans la charnière défensive de l' OM. Le défenseur central sort d’une bonne saison sous le maillot phocéen et représente aujourd'hui l’une des deux plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais avec Boubacra Kamara. Après trois saisons passées à Marseille, Duje Caleta-Car devrait d’ailleurs prendre le chemin d'un autre club cet été. C’est en tout cas ce que révèle Mohamed Bouhafsi. « Les ventes ? Il y a deux dossiers en bonne voie. Boubacar Kamara et Caleta-Car (…) Pour Caleta-Car, on se dirige tout droit vers un départ en Angleterre », a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport. Pour le confrère, le départ de Duje Caleta-Car de l’OM ne fait plus de doute.

West Ham prêt à formuler une offre pour le Marseillais ?

Après l’échec de son transfert à Liverpool lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car pourrait donc voir son rêve de découvrir la Premier League s’accomplir cet été. À en croire la même source, le défenseur marseillais semble destiné à rejoindre le championnat britannique en raison de son style de jeu, mais aussi à cause de son prix. Quel autre championnat que la Premier League pourrait investir les 20 M€ que réclamerait l’ OM pour son transfert ?

Le média The Athletic assure que West Ham prépare une offre intéressante pour le défenseur de 24 ans. Reste à savoir si cette future offre sera suffisante pour boucler sa signature. Quoi qu’il en soit, la direction de l'OM compte anticiper le départ de Duje Caletar-Car en lui trouvant un remplaçant de qualité cet été. Les noms de Luan Peres, David Luiz ou encore William Saliba sont annoncés à Marseille.