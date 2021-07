OM Mercato : Avant Cengiz Ünder, une signature officialisée !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 17:31

L’attaquant de l’AS Rome, Cengiz Ünder, est attendu à l’ OM cet été où il devrait signer un contrat de quatre ans. Mais en attendant son arrivée, l’Olympique de Marseille vient d’officialiser une nouvelle signature en interne.

OM Mercato : Un jeune défenseur passe pro !

L’Olympique de Marseille fait fort en ce début de mercato. Le club phocéen a déjà bouclé deux nouvelles recrues. Gerson et Konrad de la Fuente ont rejoint l’ OM, qui s’apprête à boucler une troisième signature. En effet, les dirigeants olympiens ont bien avancé pour le recrutement de Cengiz Ünder, le joueur de l’AS Rome. Les différentes parties engagées dans ce dossier seraient tombées d’accord pour le transfert de l’ailier turc à hauteur de 10 millions d’euros.

Cengiz Ünder est attendu à Marseille dans les prochains jours. Mais avant son arrivée, la direction de l’ OM vient d’officialiser la signature d'Amay Caprice. Le défenseur polyvalent de 16 ans a signé son premier contrat professionnel avec l’ OM. Il s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club phocéen, soit jusqu’en juin 2024. « Arrivé au club en 2014 en provenance de Marignane-Gignac FC, Amay Caprice est au centre de formation depuis ses 10 ans. Le jeune milieu et latéral droit signe aujourd’hui son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille, pour une durée de 3 saisons », peut-on lire dans le communiqué du club.

Une belle récompense pour Amay Caprice

Cette signature est une belle récompense pour Amay Caprice. Le jeune arrière droit a montré de belles choses avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille et a déjà été sélectionné avec la France U17. Il s’est entrainé à plusieurs reprises avec l’effectif professionnel de l’ OM cette saison. Ces bonnes performances et prestations ont attiré des regards, mais l’ OM souhaitait avant tout son joueur prometteur. C'est désormais chose faite ! Arrivé à l’âge de 10 ans, Amay Caprice va poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille.





