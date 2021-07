PSG Mercato: Succession Leonardo, Campos fait un aveu de taille

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 19:50

Au début du mercato, le nom de Luis Campos a été associé au PSG pour venir prendre la place de Leonardo, plus vraiment dans les plans des propriétaires qataris. Quelques semaines après, le dirigeant portugais est sorti du silence pour faire le point sur sa situation personnelle.

Mercato PSG : Leonardo en grand danger ?

D’après les informations du journal Le Parisien, l’avenir de Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain commence à faire débat du côté de Doha. Sébastien Nieto, journaliste du quotidien régional, lâche quelques indiscrétions du vestiaire parisien et assure que les choix du dirigeant brésilien durant ce mercato estival font grincer les dents. Même au Qatar, Leonardo ne semble plus avoir la côte auprès des propriétaires du PSG.

« Dans leur groupe de discussion, certains membres du vestiaire parisien s’émeuvent des choix de Leonardo, comme la possibilité Sergio Ramos. Et les tensions avec Leonardo font écho jusqu’au Qatar. Plusieurs dirigeants à Doha se crispent autour du bilan du Brésilien », révèle le média francilien. L’autre gros dossier qui pourrait emporter le successeur d’Antero Henrique est la prolongation de Kylian Mbappé. En froid avec l’entourage de l’attaquant de 22 ans, Leonardo a mis en danger le club puisque le champion du monde 2018 refuse désormais de renouveler son bail alors qu’il ne lui reste plus que douze mois de contrat.

« Des discussions doivent avoir lieu entre le PSG et le camp Mbappé. Cela devrait durer plusieurs mois, car on ne règle pas un tel dossier en un claquement de doigts. D’autant que Leonardo et l’entourage de l’attaquant, l’avocate Me Delphine Verheyden et les parents Fayza et Wilfrid, ont aujourd’hui un dialogue compliqué, voire inexistant. L’arrivée d’un nouveau directeur sportif pourrait aussi tout changer », prévient Sébastien Nieto.

Pour succéder à Leonardo, un nom est récemment apparu dans les médias : Luis Campos, bien connu du clan Mbappé.

Luis Campos : « Je vous assure n’avoir parlé avec personne au PSG »

En effet, d’après les indiscrétions du journal L’Équipe, le PSG pourrait prochainement remplacer Leonardo par Luis Campos pour se donner plus de chances de convaincre Mbappé de prolonger. Très proche du clan Mbappé depuis son passage à Monaco, l’ancien dirigeant du LOSC serait l’homme idéal pour réussir là où Leonardo est en train d’échouer. Une arrivée déjà validée à Paris par l’entourage du buteur des Rouges et Bleus. Seulement, Luis Campos assure n’avoir à ce jour aucun contact avec les décideurs du Paris Saint-Germain.

« Je suis peut-être dur dans les affaires, mais je ne suis pas un menteur. Je vous assure n’avoir parlé avec personne au PSG. J’ai mon cabinet de consulting à Monaco. Pour l’instant, je suis concentré sur ça et je n’ai rien accepté d’autre. Mais j’écoute tout le monde. Je suis libre à 100 % », a déclaré le directeur sportif portugais dans une interview accordée à France Football.

Poursuivant, l’homme de 56 ans confirme sa proximité avec la famille Mbappé. « C’est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c’est tout », lance Campos. Reste maintenant à savoir si cela suffit pour que le PSG dégage Leonardo à son profit.