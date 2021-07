LOSC Mercato : Officiel, un défenseur quitte les Dogues !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 21:22

Le LOSC n’en finit plus de perdre ses joueurs. Prêté la saison dernière au Pau FC en Ligue 2, le jeune défenseur Scotty Sadzoute a définitivement quitté Lille.

LOSC Mercato : Scotty Sadzoute file en Belgique

Champion de France cette saison, le LOSC fait face à un début d’exode. Après Christophe Galtier, Mike Maignan ou encore Boubacary Soumaré, un autre élément du club vient de faire ses valises. Prêté durant deux saisons au Pau FC, Scotty Sadzoute a définitivement quitté les Dogues. Le latéral gauche français s'est engagé officiellement avec Oud-Heverlee Louvain. Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec le club belge.

« Prêté au Pau FC (National, puis L2) ces deux dernières saisons, Scotty Sadzoute quitte définitivement le LOSC. Le jeune défenseur (23 ans) est transféré à l’Oud-Heverlee Louvain (Belgique) », peut-on lire dans le communiqué du club lillois.

Le bilan statistique de Scotty Sadzoute

Formé au LOSC, Scotty Sadzoute n’est jamais parvenu à se faire une place en équipe première de Lille. Le jeune défenseur a été prêté en juillet 2019 au Pau FC et a participé à l’accession historique du club jaune et bleu en Ligue 2 BKT. Le joueur réunionnais a ensuite poursuivi son aventure dans le Béarn la saison dernière, à travers un nouveau prêt. Il a au total disputé 58 matches pour 8 buts inscrits sous les couleurs du maillot jaune et bleu.

De retour à Lille OSC, après un passage intéressant au Pau FC, Scotty Sadzoute s’apprête à découvrir un nouveau championnat puisqu’il a été transféré à l’OH Louvain. Le LOSC lui souhaite une bonne continuation pour la suite de son parcours.