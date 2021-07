OGC Nice : ASSE, vibrant hommage de Caïazzo à Galtier

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 18:30

Ancien entraîneur de l’ ASSE, nommé à la tête de l’OGC Nice, Christophe Galtier a reçu un bel hommage de la part de Bernard Caïazzo, co-propriétaire du club ligérien.

ASSE : Galtier a laissé une bonne impression à Caïazzo

Christophe Galtier a dirigé l’ ASSE entre 2009 et 2017. Parti au LOSC après huit saisons consécutives dans le Forez, il a marqué les esprits chez les Verts. Et le président du Conseil de surveillance du club stéphanois garde de bons souvenirs de lui. À l’occasion de la nomination de l’ex-coach de l’AS Saint-Étienne à l’OGC Nice, Bernard Caïazzo (67 ans) lui a rendu un hommage mérité. « Christophe Galtier tient toujours ses engagements et sa parole. Il écoute et joue cartes sur table. C'est un homme avec un grand H, un vrai. Ce n'est pas un rigolo qui parle. Il n’a peur de rien », a-t-il témoigné, dans le journal régional Nice Matin. Le responsable de Sainté a témoigné par ailleurs d'un gros coup de sang du technicien.

Gros coup de sang de l'ex-coach des Verts

Le dirigeant de l’ ASSE a raconté une anecdote sur "Galette". Selon lui, ce dernier peut aussi piquer une colère si son autorité est contestée ou en cas de manque de respect. « Attention, il ne faut pas le trahir ! Si un joueur lui fait à l'envers, il déguste », a souligné Bernard Caïazzo. « Je me souviens d'un geste d'humeur de la part d'un joueur à sa sortie du terrain, il y a 5-6 ans. C'était très chaud dans le vestiaire, Christophe voulait en venir aux mains, ses adjoints ont dû le retenir. […] Il aime tellement ses joueurs que j'avais excusé sa réaction. Il a une autorité de grand frère, c'était une réaction émotionnelle face à un manque de respect », a-t-il raconté. Les joueurs de l’équipe du Gym sont donc prévenus, ils n’ont pas intérêt à sortir Christophe Galtier de ses gongs.