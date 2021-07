PSG Mercato : Mbappé a réclamé un bon de sortie, Benzema cité

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 16:15

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été ? La presse espagnole y croit et cite Karim Benzema, l’attaquant du club madrilène, dans ce nouveau scénario sur l’avenir de l’international français de 22 ans.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne compte pas prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, pas « en l’état » selon les informations de RTL et RMC Sport. En froid avec Leonardo, le directeur sportif parisien, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a stoppé les négociations pour aller en vacances après son Euro 2020 raté. Ce jeudi, le quotidien espagnol AS annonce que le champion du monde 2018 a demandé à la direction du PSG de le libérer de sa dernière année de contrat sous peine de partir librement l’été prochain.

La source madrilène révèle d’ailleurs que Karim Benzema a joué « son rôle dans l’opération Mbappé » pour le compte du Real Madrid. Le buteur de 33 ans a profité de son retour en sélection pour faire un travail de séduction auprès de son jeune frère. Et selon le média espagnol, ce travail a payé puisque Mbappé pousse désormais pour quitter la Ligue 1 cet été.

Mbappé et Benzema actuellement à Mykonos

Mario de la Riva, le journaliste qui fait cette révélation sur les intentions de Kylian Mbappé, ajoute que le numéro 7 du PSG se trouve en ce moment à Mykonos, en Grèce, avec Karim Benzema. Les deux tricolores ont fait un tour chez le célèbre chef turc Salt Bae. L’attaquant des Merengues va profiter de ces vacances pour continuer de convaincre le coéquipier de Neymar de le retrouver en Liga.

Pour Riva, les deux joueurs veulent faire passer un message avec ces vacances, même si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont intransigeants, le meilleur buteur de la Ligue 1 ne cache plus son envie d’évoluer aux côtés de Karim Benzema et donc de rejoindre le Real Madrid. La célèbre émission El Chiringuito confirme la tendance dans ce dossier et assure que le protégé de Mauricio Pochettino va être le seul objectif de Florentino Pérez cet été.