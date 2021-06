Mercato PSG : Sortie fracassante d’ Al-Khelaïfi sur Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 07:42

Au PSG, la prolongation du contrat de Kylian Mbappé prend du temps, ce qui alimente des rumeurs de son transfert au Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, a réagi à la situation.

PSG mercato : Avenir de Kylian Mbappé, Al-Khelaïfi affiche une fermeté

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat malgré de nombreuses propositions du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale bute sur une réticence de son attaquant acheté 180 millions d’euros à l’As Monaco. Dans le même temps, Neymar qui était dans la même situation que le buteur français a prolongé son contrat. Le milieu offensif brésilien a signé un contrat allant jusqu’en juin 2025 en plus d’une année en option.

La fin de l’ambiguïté autour de l’avenir de Neymar, notamment par la prolongation de son contrat, a mis fin aux rumeurs de son départ au FC Barcelone. Une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé ferait le même effet aux informations qui s’entrechoquent autour de l’intérêt du Real Madrid pour ses services. Pour les supporters du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a laissé planer aucun doute sur l’avenir de l’attaquant français. Dans son interview à L’Équipe, l’homme d’affaires Qatari a affirmé qu’il n’y avait aucune chance de voir l’avant-centre parisien quitter son club.

« Je vais être clair : Kylian (Mbappé) va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. », s’est montré sur de lui le président du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi a poursuivi en répondant à la question sur le niveau d’avancement des négociations entre les différentes parties :

Le président du Paris SG complimente Mbappé

« Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. » Le dirigeant du club de la capitale a ensuite ajouté : « C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? »

Une chose est claire pour le dirigeant du Paris SG, la lenteur des négociations entre les dirigeants du club et le clan Kylian Mbappé ne signifient pas qu’un transfert du joueur est possible. Le Real Madrid qui vient de perdre Zinédine Zidane n’a plus qu’à se tourner vers un autre buteur pour relever le niveau de son attaque.