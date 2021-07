RC Lens Mercato : Officiel, une 5e recrue estivale au RCL

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 22:50

Après le transfert de Loïc Badé au Stade Rennais, le RC Lens se renforce. Ce jeudi, un jeune joueur arrivé libre du FC Nantes s’est engagé officiellement avec les Lensois.

Mercato : Le RC Lens s'offre le portier Valentino Lesieur

Le RC Lens s’est offert un nouveau joueur, plus précisément un gardien de but, en provenance du FC Nantes. C’est la 5e recrue estivale du club Artois en plus de Gaël Kakuta et Wuilker Farinez, dont les options d’achat ont été levées à la fin de leur prêt. Le nouveau renfort du Racing Club se nomme Valentino Lesieur. Il s’est engagé avec les Sang et Or pour 3 ans, soit jusqu’à fin juin 2024. Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a apprécié le profil du portier Granco-Portugais de 19 ans et se réjouit de sa signature au RCL. « C’est un jeune de la génération 2003 qui a du potentiel. Son statut d’international portugais chez les jeunes en est une preuve », a-t-il fait remarquer.

Valentino Lesieur va alterner, avec Yannick Pandor (20 ans), le rôle de 3e gardien de but de l’équipe du coach Franck Haise. Évidemment derrière Jean-Louis Leca (35 ans) et Wuilker Farinez (23 ans). « Valentino sait qu’il a aussi beaucoup de travail pour atteindre le niveau attendu chez les professionnels. Lesieur et Pandor seront quotidiennement dans le groupe professionnel, « dans une logique de progression », et ils « rejoindront l’équipe réserve en National 2, le week-end ».

Les recrues du RCL cet été

Avant de signer au RC Lens, la nouvelle recrue avait fait sa préformation au FC Rouen. Il avait débarqué au centre de formation du FC Nantes en juillet 2018 ensuite. Valentino Lesieur est donc resté trois ans (2018-2021) sur les bords de l'Erdre. À noter que Deiver Machado (défenseur latéral gauche, 27 ans), Christopher Wooh (arrière central de 19 ans), Mamadou Camara (milieu axial de 19 ans) et Wesley Saïd (attaquant de 26 ans) sont les quatre précédentes recrues des Artésiens cet été. Si on y ajoute Gaël Kakuta et Wuilker Farinez, ça fait 7 recrues à Lens, à deux mois de la fermeture officielle du mercato estival 2021.