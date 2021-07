RC Lens Mercato : Officiel, un international colombien signe au RCL !

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 15:25

Le RC Lens a recruté un défenseur international colombien. Il s’est engagé avec le club nordiste, ce mercredi 7 juillet, pour les trois prochaines saisons. Il s’agit d’un arrière latéral gauche qui a joué au Toulouse FC la saison dernière.

RC Lens : Deiver Machado signe pour 3 ans !

Après le transfert de Loïc Badé au Stade Rennais pour 20 M€ (bonus compris), le RC Lens a investi 1,8 M€ pour recruter Deiver Machado au Toulouse FC. Ce dernier a signé officiellement un contrat de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, avec le club Artois. « Si recruter un latéral gauche était un objectif pour la direction sportive du Racing, signer Deiver Machado est vite devenu une priorité. En enrôlant l’international colombien pour trois saisons, le Racing Club de Lens apporte de l’expérience et du punch à sa ligne défensive. Et poursuit son mercato estival avec minutie », a communiqué le RCL sur son site internet.

« C’est un honneur pour moi de signer au RC Lens, un club chargé d’histoire avec des valeurs humaines très fortes et que l’on ressent très rapidement. Le jeu pratiqué par Lens la saison dernière m’a beaucoup plu. Le système tactique utilisé me plait, on peut prendre beaucoup de plaisir dans ce schéma-là », a déclaré Deiver Machado. Avant lui, les Sang et Or ont acté les transferts définitifs de Gaël Kakuta et Wuilker Farinez (option d’achat levée). Pour les nouveaux renforts, le RC Lens a recruté Christopher Wooh (défenseur central de 19 ans), Mamadou Camara (milieu axial de 19 ans) et Wesley Saïd (attaquant de 26 ans).

Réactions de Pouille et Ghisolfi

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, se félicite de la signature de l’ancien joueur de la Gantoise (2017-2020). « Cette signature valide la relation de confiance établie avec Deiver et son entourage. Il a exprimé très rapidement sa forte volonté de nous rejoindre ce qui a tout de suite posé le cadre d’échanges très positifs », a-t-il expliqué. « Sa parfaite compréhension du français et son naturel chaleureux vont faciliter son intégration au sein du Racing où il côtoiera également deux voisins sud-américains (l’Argentin Facundo Medina et le Vénézuélien Wuilker Farinez) », a souligné le dirigeant lensois.

Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du Racing, a également réagi à l’arrivée du Colombien. « Deiver était notre priorité sur ce poste. Ses qualités humaines et footballistiques correspondent totalement à ce que nous cherchions. Il correspond au RC Lens et le RCL correspond à Deiver. En une saison, il s’est attaché à Toulouse et à la France. Ce qui est un bon signal », a-t-il apprécié.