PSG Mercato : Hakimi signe, Al-Khelaïfi lance un message à Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 04:00

Achraf Hakimi est devenu officiellement un nouveau joueur du PSG depuis mardi. Réagissant à l’arrivée de l’ancien latéral droit de l’Inter Milan, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un petit message subtil à Kylian Mbappé, attaquant français lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022.

Achraf Hakimi s’engage avec le PSG jusqu’en juin 2026

À la recherche d’un arrière droit de classe mondiale, le Paris Saint-Germain s’est offert Achraf Hakimi. Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, le défenseur marocain a rejoint le club parisien dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros, bonus compris. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026. Une belle acquisition que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de mentionner à Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi demande à Mbappé d’ouvrir les yeux

Très ambitieux et désireux de remporter sa première Ligue des Champions et le Ballon d’Or, Kylian Mbappé se pose des questions sur son avenir avec le PSG. D’ailleurs, quand l’hebdomadaire France Football lui a demandé le 15 juin dernier quelle question il aimerait poser à son président Nasser Al-Khelaïfi, il a répondu sans sourciller : « la question que j'aimerais lui poser ? C'est celle que je lui pose depuis quelque temps : "Vous prendrez quels joueurs cet été ? »

Une manière pour le natif de Bondy de faire comprendre aux dirigeants parisiens que le nouveau visage que va présenter l’équipe de Mauricio Pochettino durant cette période de recrutement sera décisif dans sa décision concernant son futur. Profitant de l’arrivée de l’international marocain, le président parisien a envoyé un message subtil au champion du monde 2018 sur les ambitions du club de la capitale.

« Nous sommes heureux d'accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd'hui. La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club », a déclaré l’homme d’affaires qatarien. Si Mbappé avait des doutes sur le projet parisien, il a désormais sa réponse avec le mercato de folie de ses dirigeants.

En effet, Hakimi est la deuxième recrue des Rouges et Bleus puisque Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, s’est engagé en premier. Ce jeudi, l’ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est officiellement devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Sans compter que le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma (AC Milan) a déjà passé sa visite médicale et attend la fin de l’Euro 2020 avant d’être officiellement parisien. Selon RMC Sport, Paul Pogba se rapproche de plus en plus du PSG, à un an de la fin de son contrat. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont également annoncés en contact avec le vice-champion de France. Autant d’arguments qui devraient fixer Mbappé sur les ambitions du Paris SG.