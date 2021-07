OL Mercato : Déjà quatre départs dans les tuyaux à Lyon

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 06:30

Après avoir perdu son capitaine Memphis Depay, l’ OL s’apprête à enregistrer d’autres départs. Aux dernières nouvelles, quatre éléments pourraient quitter Lyon dans les prochaines semaines.

Des tauliers de l’ OL sur le départ cet été ?

L’Olympique Lyonnais a enregistré un premier coup dur cet été avec le départ de Memphis Depay. Malgré les nombreuses propositions de Jean-Michel Aulas, l’attaquant néerlandais a décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Ce départ fait d’autant plus mal au président de l’ OL qu’il n’a empoché aucune indemnité de transfert. Suite à ce coup dur, le patron des Gones avait indiqué qu’il ne retiendra pas les éléments souhaitant quitter le club. Dans ce sens, Houssem Aouar est encore annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain par Le Progrès. Pour le journal régional, le départ de l’Espoir tricolore de Lyon semble inéluctable. Idem pour ceux de Thiago Mendes courtisé par Flamengo ou encore Maxwel Cornet annoncé en Premier League et en Bundesliga.

Monaco à l’affût par un indésirable de Lyon

Outre ces cadres de l’Olympique Lyonnais, un indésirable de Rudi Garcia pourrait également claquer la porte cet été. Foot Mercato révèle un intérêt de l’AS Monaco pour Jean Lucas. Les discussions entre les deux clubs auraient même déjà été entamées selon la source. Le Brésilien était prêté en deuxième moitié lors de la saison écoulée au Stade Brestois où il a retrouvé du temps de jeu et des couleurs. Impressionné par la pige brestoise de Lucas, l’ASM souhaiterait désormais l’enrôler. Un montant de 10 millions d’euros est évoqué pour le transfert du milieu de 23 ans encore sous contrat jusqu’en 2024. En une saison et demie à Lyon, l’ancien de Santos n’a disputé que 25 matchs avec les Gones pour 3 buts et une passe décisive.