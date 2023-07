Transféré au Lille OSC cet été, Samuel Umtiti a étonné les supporters de l'OL lors de sa présentation. Le club rhodanien aurait pu l'enrôler.

Mercato OL : Samuel Umtiti aurait pu revenir à Lyon

Les fans de l'OL vont rester bouche bée. Après avoir officialisé son retour en Ligue 1 au Lille OSC, Samuel Umtiti a fait une déclaration étonnante. Le défenseur central de 29 ans, qui a porté les couleurs du club rhodanien entre 2012 et 2016, a assuré qu'il envisageait un retour chez les Gones. « Je suis parti de France en appartenant à un club qui est l’OL. J’ai été formé là-bas, tout le monde le sait, mon cœur et mon corps font partie de cette ville. Revenir en France, je pensais avant tout à Lyon, je préfère être honnête avec ça. Mais au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait » a-t-il lancé en conférence de presse.

Des propos qui laissent penser que l'Olympique Lyonnais l'a peut-être recalé. Pourtant, la venue d'un taulier, qui plus est libre comme Umtiti, aurait fait beaucoup de bien à la formation dirigée par Laurent Blanc. Plusieurs cadres du secteur défensif sont partis cet été, à l'image de Jérôme Boateng mais surtout Thiago Mendes et Malo Gusto. L'expérience de l'international allemand (76 sélections, 1 but) aurait pu être compensée avec l'arrivée d'Umtiti. Mais ce ne sera pas le cas.

L'OL tente de conserver ses cadres en défense

Si le transfert de Samuel Umtiti pose question, c'est parce que les priorités de l'Olympique Lyonnais sont encore floues. Nul ne sait si certains cadres de l'effectif sont amenés à partir. En attendant, nous pouvons déjà faire une analyse : le club rhodanien préfère conserver ses éléments plutôt que de recruter. En défense, la jeune charnière Lukeba-Kumbedi pourra être entourée de l'expérience de Clinton Mata. Arrivé en provenance du Club Bruges cet été, celui-ci figure parmi les rares recrues du club jusqu'à présent. Skelly Alvero est l'autre renfort enregistré par les Gones. L'ancienne pépite de Sochaux constituera l'avenir de la défense rhodanienne.

Au milieu de terrain, la perte de Thiago Mendes pourrait causer des soucis à Laurent Blanc. Son profil de joueur pourrait bien être difficile à remplacer, bien que la direction sportive s'active pour sa succession. Renato Tapia (Celta Vigo) ferait partie des joueurs visés par Matthieu Louis-Jean, nouveau responsable de cellule de recrutement selon Le Progrès. En attaque, seul Bradley Barcola semble proche d'un départ. L'ailier de 20 ans est très courtisé par le PSG, et aurait dit oui pour un transfert. En conséquence, l'OL pense à un de ses anciens attaquants, Alassane Pléa pour le remplacer d'après Bild. Méfiance, ça pourrait donc bouger à Lyon.