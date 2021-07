Allemagne Mercato : Un bourreau de la France en Bundesliga ?

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 11:25

Selon le journaliste et correspondant Fabrizio Romano, le défenseur central suisse Silvan Widmer, actuellement pensionnaire du FC Basel, en première division suisse, va s’engager dans les prochaines heures au FSV Mainz en Bundesliga. Selon le correspondant italien, tout s’est débloqué tôt ce matin et l’officialisation devrait être actée très bientôt. Pour rappel, le défenseur latéral de 28 ans était titulaire contre la France fin juin, où la Suisse s’était défaite des Bleus aux tirs aux buts, se qualifiant ainsi en quart de final.

Bundesliga : Le défenseur suisse Silvan Widmer arrive à Mainz

L’information vient d’être confirmée par Fabrizio Romano, le défenseur droit international suisse, Silvan Widmer, va s’engager dans les prochaines heures dans le club allemand du FSV Mainz, en partance du FC Basel en Super League suisse. Le joueur a été remarqué lors de l'Euro 2020 avec la Nati, où il a été titulaire contre la France et contre l’Espagne en quart de final. Avec ses montées et replis défensifs incessants sur le terrain, le joueur du FC Basel, a tapé dans l’œil des clubs de Bundesliga depuis un certain temps.

À 28 ans, Silvan Widmer est dans l’obligation de partir, au moment où sa cote est la plus élevée. Le club suisse a aussi enregistré l’arrivée d’un jeune latéral droit du Real Madrid, Sergio Lopez, très convainquant en match amical. Selon Bild, l’indemnité du transfert tournerait autour des 2 millions et demi d’euros. Le latéral droit devrait parapher un contrat de trois saisons.

Un défenseur expérimenté tentera sa chance en Allemagne

Son arrivée en Allemagne au FSV Mainz n’est pas sa première expérience dans un top championnat européen. Si Silvan Widmer évolue depuis trois saisons en Suisse, à Basel, le défenseur de 28 ans avait auparavant connu la Serie A, avec Udinese, où le joueur a joué pendant cinq ans. En sélection avec la Nati depuis 2014, le joueur enregistre 20 rencontres internationales à son compteur.