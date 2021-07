PSG Mercato : 4M€, discussions avancées avec Montpellier HSC

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 01:05

Si le PSG réalise un mercato de folie avec des arrivées XXL, Leonardo a aussi prévu de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Des discussions sont ainsi en cours avec les dirigeants du Montpellier HSC sur un dossier estimé à 4 millions d’euros.

Le PSG obligé de dégraisser cet été

Après les arrivées déjà officialisées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et celle attendue de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pousse encore pour recruter Paul Pogba (Manchester United), Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ou encore Joaquin Correa (Lazio Rome). Leonardo, le directeur sportif parisien, va donc devoir se lancer dans une opération de dégraissage pour faire de la place aux nouveaux joueurs, mais également faire rentrer des liquidités dans les caisses. Les dernières informations venues de la capitale confirment d’ailleurs cette dernière tendance pour le mercato du PSG. Un départ pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Timothée Pembélé dans le viseur de Montpellier

En effet, l’insider Mohamed Toubache-Ter révèle que le Paris Saint-Germain est en négociations avec le Montpellier HSC concernant le jeune Timothée Pembélé. Apparu à six reprises cette saison en Ligue 1 avec un but inscrit, le défenseur polyvalent de 18 ans pourrait ne pas arborer le maillot rouge et bleu la saison prochaine. Avec le renfort de l’immense Sergio Ramos et les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, voire Thilo Kherer, Timothée Pembélé a très peu de chance d’avoir du temps de jeu la saison prochaine.

Mohamed Toubache-Ter indique que les dirigeants du Montpellier HSC et leurs homologues parisiens discutent d'un prêt du titi de 18 ans. Actuellement à Tokyo pour préparer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, le coéquipier de Kimpembe devrait donc être fixé rapidement sur son avenir puisque les deux clubs entretiennent d’excellentes relations. Outre Pembélé évalué à 4 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le club montpelliérain s’active aussi pour faire venir l’international français Mamadou Sakho, libre après la fin de son engagement avec Crystal Palace. Un accord de principe a même déjà été trouvé pour un contrat de moyenne durée.