PSG Mercato : Mbappé a fait une énorme confidence à Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 20:45

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu un nouveau rebondissement ces dernières heures. Fraîchement officialisé comme un nouveau joueur du PSG, Sergio Ramos se trouve déjà mêlé à l’avenir de son nouveau coéquipier.

Kylian Mbappé s’est confié à Sergio Ramos

Le journaliste Duncan Castles a profité du plateau du dernier épisode du Transfer Window Podcast cette semaine pour annoncer que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Toujours pas convaincu par le projet sportif de Leonardo, l’attaquant de 22 ans a demandé un bon de sortie à sa direction pour cet été. Une information rapidement démentie en Espagne par le journaliste Cristobal Soria. Présent jeudi soir sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, il assure que l’arrivée de Sergio Ramos au PSG a fait changer d’avis à Kylian Mbappé.

Lors d’un récent échange entre les deux joueurs, l’international français s’est confié à son nouveau partenaire et évoqué ensemble leur collaboration à venir. « Ramos et Mbappé ont parlé de gagner des choses ensemble la saison prochaine », a confié Cristobal Soria. Bien qu’il ait décidé de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain en l’état, le natif de Bondy ne compte pas claquer la porte cet été. Une aubaine pour le PSG ?

Kylian Mbappé vers une prolongation avec le PSG ?

Dans une interview accordée à France Football en juin, Mbappé avait clairement réclamé des renforts de poids afin de gagner des titres majeurs avec le Paris Saint-Germain. Avec le mercato de folie de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, l’ancien buteur de l’AS Monaco pourrait être tenté de rester et s’inscrire dans la durée avec les Rouges et Bleus selon les informations du média ESPN.

La chaîne sportive américaine explique qu’avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, et ainsi que celles annoncées proches de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, le PSG possède de solides arguments pour convaincre Mbappé qu’il se trouve au bon endroit pour gagner la Ligue des Champions et remporter son premier Ballon d’Or.