PSG Mercato : Après Hakimi et Ramos, deux signatures officialisées

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 02:30

Décidément, on arrête plus le PSG dans toutes ses composantes, le club de la capitale poursuit son mercato estival. Après avoir enregistré les signatures de Sergio Ramos et Achraf Hakimi, le club de la capitale a officialisé deux nouvelles arrivées ce vendredi.

Estelle Cascarino et Élisa De Almeida s’engagent avec le PSG

Vingt-quatre heures après avoir officiellement annoncé la venue de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain s’est offert deux nouveaux éléments. Mais cette fois, il s’agit de recrues pour le compte de l’équipe des féminines des Rouges et Bleu. Nommé à la tête de la direction sportive de la section féminine, Ulrich Ramé a commencé à renforcer l’équipe après avoir nommé le remplaçant d’Olivier Echouafni. En effet, la section féminine du Paris Saint-Germain a lancé ce vendredi son recrutement du mercato estival 2021 avec la signature d’Estelle Cascarino, défenseure axiale ou latérale gauche de 24 ans qui était à Bordeaux depuis 2019 après être passée par l’Olympique Lyonnais, Juvisy et le Paris FC.

L’internationale française a signé un contrat de trois ans avec le PSG, soit jusqu’en 2024. Le Paris Saint-Germain a également officialisé l’arrivée d’Élisa De Almeida. La défenseure internationale tricolore s’est engagée avec les Rouges et Bleu jusqu’au 30 juin 2024. Après le départ d'Irene Paredes au FC Barcelone, Élisa De Almeida et Estelle Cascarino viennent donc renforcer l’équipe des championnes de France en titre.

PSG : Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur de l'équipe féminine

Avant l’arrivée d’Élisa De Almeida et Estelle Cascarino, le nouvel homme fort de la section féminine du Paris SG a nommé Didier Ollé-Nicolle au poste d’entraîneur principal. Libre depuis son départ du Mans, le coach de 60 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Il succède ainsi à Olivier Echouafni qui a offert au club parisien le premier titre de champion de France de son histoire la saison dernière.