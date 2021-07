ASSE Mercato : Un buteur du championnat belge dans le viseur

Publié par ALEXIS le 10 juillet 2021 à 11:25

Pour le poste d’attaquant de pointe, l’ ASSE n’a toujours pas de solution. Claude Puel est à la recherche d’un buteur depuis le départ de Robert Beric. Une nouvelle piste menant vers un avant-centre évoluant en Belgique est désormais scrutée par le club ligérien.

L' ASSE veut rapatrier Thomas Henry

Après le départ du décevant Anthony Modeste, l’ ASSE est en quête d’un avant-centre pour se renforcer offensivement . Et dans leurs recherches, les recruteurs stéphanois ont coché le nom de Thomas Henry selon But Football Club. Ce dernier est un attaquant d’OH Louvain en Jupiler pro League. Mieux, il a été le deuxième meilleur buteur du championnat belge la saison dernière avec 21 buts derrière le Nigérian Paul Onuachu du KRC Genk, auteur lui de 22 buts.

L’AS Saint-Étienne souhaite en effet rapatrier Thomas Henry, car c’est un ancien joueur du Championnat de France. Il a porté les couleurs du FC Nantes (2015-2016) et FC Chambly (2016-2018). Cependant, les Verts ont de la concurrence sur le dossier. Le RC Lens est aussi intéressé par les services du buteur natif du Val-d'Oise. Notons que Thomas Henry est sous contrat à Louvain jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 5 M€.

Puel cherche toujours la solution en attaque

Il faut rappeler que Claude Puel a essayé plusieurs solutions pour se renforcer offensivement. Il avait accordé sa confiance à Charles Abi en interne, mais le joueur sorti tout droit de l’académie de l’ ASSE n’a pas été la hauteur des attentes de l’entraîneur des Stéphanois. Par anticipation, Claude Puel avait également recruté Jean-Philippe Krasso à l’été 2020, mais l’avant-centre débarqué d'Épinal (en National) a été décevant. Conséquence, il a été prêté au Mans FC (National) pendant le mercato hivernal dernier.

Pour remplacer l’Ivoirien, Puel avait négocié et obtenu le prêt d’Anthony Modeste du FC Cologne, en janvier 2021. Une erreur de Casting, car l’attaquant en provenance du club de Bundesliga n’a marqué aucun but en 8 matchs disputés sous le maillot des Verts. Pire, il s'est blessé (et opéré d'une pubalgie) et sa saison s'est terminée à la mi-avril.