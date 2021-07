LOSC Mercato: Rebondissement pour José Fonte à Lille

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2021 à 20:09

Capitaine du LOSC, José Fonte est en fin de contrat depuis juin 2021. Bien que courtisé par un club en Turquie, il pourrait prolonger son contrat avec le Champion de France 2021.

LOSC : José Fonte vers la prolongation de son contrat à Lille OSC

José Fonte décisif lors du titre de champion de France













En fin de contrat au LOSC, José Fonte est libre de s’engager avec le club de son choix pendant ce mercato estival. Il intéresseen Turquie. Cependant, la prolongation du bail du défenseur central n’est pas exclue. C’est même la tendance en ce moment selon Loïc Tanzi de RMC Sport. « Pour José Fonte, la forte tendance reste toujours à une prolongation au LOSC », a-t-il indiqué. Ayant participé à l’Euro 2020 remporté, dimanche, par l’Italie aux dépens de l’Angleterre, l’arrière de 37 ans devrait retrouver son compatriote et coéquipier en sélection, Renato Sanches, à Lille OSC comme l’a révélé L’Équipe la semaine dernière et confirmé Loïc Tanzi. Notons par ailleurs que l'ex-n°6 lillois n'a disputé aucun match lors de la dernière coupe d'Europe avec la sélection turque. Il est resté sur le banc de touche contre la Hongrie (3-0), l'Allemagne (2-4) et la France (2-2) en phase de poule, puis face à la Belgique en 8e de finale (0-1).José Fonte a cependant été décisif dans le titre de champion de France remporté par les Dogues en mai dernier. En plus d’être le leader du vestiaire de l’équipe de Christophe Galtier, il a été solide en défense, permettant ainsi au LOSC d’être la meilleure défense du championnat 2020-2021. Le champion avait concédé seulement 23 buts en 28 journées, contre 28 buts encaissés par le PSG, son dauphin. L’international turc (46 sélections) avait été titulaire 36 fois en autant d’apparitions en Ligue 1, pour 3 buts marqués et une passe décisive offerte.