Un temps courtisé par le LOSC, un défenseur central colombien était libre de s'y engager. Mais celui-ci a choisi un club de Série A.

Mercato LOSC : Yerry Mina signe libre à la Fiorentina

Une piste s'envole pour le LOSC. Afin d'anticiper le départ de José Fonte, le club nordiste avait coché le nom de Yerry Mina pour le remplacer. Libre de tout contrat après avoir quitté Everton le 30 juin dernier, le défenseur central colombien se cherchait un nouveau challenge. Malheureusement, le coup de foudre n'a jamais eu lieu. Également pisté par le RC Lens d'après le quotidien sud-américain Semana, le joueur de 28 ans a finalement choisi la Fiorentina.

Yerry Mina a signé un contrat d'un an plus deux en option. Le club italien a officialisé la nouvelle via un communiqué samedi, juste avant son match amical contre l'OGC Nice de Francesco Farioli. Un coup dur pour Lille, qui aurait pu enregistrer un nouveau renfort en charnière centrale. Toutefois, les Dogues sont parvenus à combler numériquement le départ de José Fonte malgré cet échec.

Le LOSC se console avec Samuel Umtiti

Les supporters ont pu souffler avec l'arrivée de Samuel Umtiti. L'international français (31 sélections, 4 buts) a officiellement signé le 22 juillet dernier, alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone cet été. Après des mois difficiles en Catalogne, il avait relancé sa carrière à l'US Lecce lors de la dernière saison. Prêté chez les Salentini, il a disputé 25 rencontres de Série A et leur a permis de se maintenir dans la division.

Un renfort de choix pour le LOSC, qui n'aura donc pas douté pour le successeur de José Fonte. Qualifié pour la Ligue Europa Conférence après une cinquième place en Ligue 1 la saison passée, le club nordiste tentera de s'inspirer de son parcours en Ligue des Champions en 2022. Les Dogues avaient atteint les huitièmes de finale en finissant premiers de leur poule, avant d'être éliminés par Chelsea lors d'une double confrontation (0-2 aller, 1-2 retour).