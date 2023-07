Libre après la fin de son prêt à Lecce, un défenseur international français a choisi le LOSC pour poursuivre sa carrière. Le club a officialisé sa venue ce samedi.

Mercato LOSC : Samuel Umtiti rejoint officiellement les Dogues

C'était une quasi-certitude. C'est désormais officiel. Après avoir passé sa visite médicale vendredi, Samuel Umtiti revient en Ligue 1 Uber Eats. Le défenseur central français a décidé de rejoindre le LOSC, contre toute attente. En effet, l'intérêt du club avait été révélé cette semaine par RMC Sport. C'est une bonne nouvelle sur tous les plans pour les Dogues. D'abord financier, car Umtiti était libre de tout contrat après un prêt réussi à l'US Lecce (25 matchs). Il avait été évincé par le FC Barcelone, qui ne comptait plus sur lui depuis la saison 2021-2022.

Sur le plan sportif, Lille y gagne aussi. Le départ de José Fonte est désormais comblé. Si Samuel Umtiti a souvent été blessé lors de ses derniers exercices au FC Barcelone, il a semblé revivre à Lecce. Alors promu en Série A, le club italien lui a permis de reprendre confiance en lui. Titulaire solide, Samuel Umtiti a contribué à son maintien (16ème). Son expérience du haut niveau (champion du monde en 2018, 133 matchs avec le Barça) devrait servir au LOSC pour ses futures missions.

Un contrat de 2 ans avec le LOSC

Dans un communiqué, le LOSC a fait part de sa joie d'accueillir Samuel Umtiti. « En recrutant Samuel Umtiti, le LOSC s’attache les services d’un joueur international Champion du Monde, d’un atout défensif de haut niveau et d’un leader d’équipe. La venue de Samuel est un signe fort de la qualité du projet et de l’ambition du LOSC pour les prochaines saisons » peut-on ainsi lire sur son compte Twitter. Ainsi, le joueur sera sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Dogues.

Samuel Umtiti connaît bien la Ligue 1. Il avait déjà porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais, entre 2012 et 2016 (170 matchs, 5 buts selon Wikipédia). Le défenseur central de 29 ans aura d'autres objectifs avec le Lille OSC. En championnat, le top 5 sera sans doute visé comme l'année dernière. Umtiti aura également la lourde tâche d'emmener son groupe le plus loin possible en Ligue Europa Conférence. Une élimination en phase de poules serait un énorme échec, compte tenu du statut du club. Le LOSC se qualifie toujours pour une compétition européenne depuis 4 saisons.