OL : Stratégie de développement, Aulas frappe un coup !

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 03:05

L’ OL a officialisé la prolongation de son partenariat avec un club partenaire basé en Afrique, précisément au Sénégal. Les deux clubs poursuivent l’aventure ensemble jusqu’en 2024.

L' OL et Dakar Sacré Cœur ensemble jusqu'en 2024

En marge du recrutement de joueurs confirmés, l’ OL reste fidèle à sa politique concernant les jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Dans cette perspective, le club rhodanien a renforcé son contrat avec l’un de ses clubs partenaires, l’AS Dakar Sacré Cœur (Sénégal). L’Olympique Lyonnais et le centre de formation ont ainsi prolongé le bail qui les liait, pour trois ans. « Dans la continuité de sa stratégie à l’international basée sur le partage de savoir-faire et d’expérience auprès d’acteurs référents, l’Olympique Lyonnais est heureux de poursuivre son engagement avec l’AS Dakar Sacré Cœur et de continuer à participer aux projets de développement ambitieux du club sénégalais pour les 3 prochaines années », communiqué le club de la capitale des Gaules.

Réactions d'Aulas et du président du club partenaire

Jean-Michel Aulas a réagi au renouvellement du partenariat avec Dakar Sacré Coeur. « Nous sommes fiers de poursuivre cette belle histoire avec nos partenaires de l’AS Dakar Sacré Cœur », a-t-il déclaré. « Au fil des années, cette coopération a été riche de rencontres humaines et sportives qui ont permis à nos deux institutions de grandir ensemble. Cette nouvelle prolongation marque une étape supplémentaire dans le formidable élan qui anime ce projet depuis 6 ans à Dakar. C’est avec détermination et ambition que nous allons poursuivre ce même élan sur les 3 années à venir », a justifié le président des Gones.

Président délégué de l’AS Dakar Sacré Cœur, Matthieu Chupin a également livré ses premières impressions. « Depuis 2015, l’ OL et Dakar Sacré-Cœur développent un projet sportif et humain de grande qualité. De nombreuses synergies sont à l’origine de cette belle histoire. Nos deux clubs, dans des contextes et échelles différents, partagent les mêmes ambitions économiques et sociales au service de projets sportifs performants », a-t-il déclaré.

Notons que le partenariat entre l’ OL et l’AS Sacré Coeur a permis à Lyon de recruter Ousseynou Ndiaye (milieu de terrain de 22 ans) en 2017 et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (défenseur central) en octobre 2020.