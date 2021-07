Mercato OL : Le LOSC et Lyon à la lutte pour un milieu de terrain

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 14:54

En quête de renforts pendant ce mercato estival, l’ OL et le LOSC se retrouvent sur la même piste menant vers un milieu de terrain tunisien qui joue en Afrique.

L' OL lorgne Ali Ben Romdhane, le LOSC aussi

Le mercato estival 2021 bat son plein en Ligue 1. L’ OL et Lille OSC, à l’instar des clubs de l’élite, font leur marché pour la saison 2021-2022 qui démarre le dimanche 8 août. Un milieu de terrain évoluant sous les couleurs de l’Espérance Sportive de Tunis intéresse l’Olympique Lyonnais. Selon les informations de Foot Mercato, les scouts du club rhodanien et d’autres clubs étrangers (Besiktas, Galatasaray...) ont supervisé Mohamed Ali Ben Romdhane plus d’une fois dans le championnat tunisien, mais également en Ligue des champions de la CAF. Mais l’ OL n’est pas seul en Ligue 1 aux trousses de ce dernier. Le LOSC est aussi séduit par le profil du jeune joueur prometteur.

Statistiques du milieu de terrain tunisien

Ali Ben Romdhane (21 ans) a été formé à l’Espérance Sportive de Tunis et joue dans l’élite avec le club tunisien depuis 2018. Il compte 73 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 buts et 3 passes décisives. Cette saison, il a pris part à 35 matchs, dont 23 en championnat (Ligue 1 pro), pour 10 buts inscrits et 3 passes décisives offertes. Selon le site de Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 2,5 M€. Le joueur visé par l’ OL est sous contrat à l'EST jusqu’en juin 2023, soit pour deux saisons encore. International tunisien depuis octobre 2019, Ali Ben Romdhane compte 6 sélections avec les Aigles de Carthage.