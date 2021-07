LOSC Mercato : Lille OSC fonce sur un international Espoir Belge

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 19:05

Vainqueur de la Ligue 1 édition 2020-2021, le LOSC prépare activement la nouvelle saison pour bien défendre son titre de champion. Olivier Létang cible un international Espoir belge pour la saison prochaine.

Le LOSC s'intéresse à Hugo Siquet du Standard

Le LOSC cherche à se renforcer pendant ce mercato estival en prévision de la saison 2021-2022 qui démarre le 8 août prochain. Olivier Létang a mis du temps, car il lui fallait d’abord trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier parti à l’OGC Nice. Depuis la nomination de Jocelyn Gourvennec, le président de Lille OSC s’est penché sur le dossier des transferts. Selon les informations de La Dernière Heure, le champion de France 2021 « s’intéresse de manière plus concrète à Hugo Siquet ».

Ce dernier est un arrière latéral droit du Standard de Liège, en Belgique. Il est sous contrat jusqu'en juin 2022 et vaut 5 M€ sur le marché des transferts. Hugo Siquet est international Espoir belge depuis le 4 juin 2021. La saison dernière, il avait pris part à 16 matchs en Jupiler Pro League (championnat de première division Belgique) et avait été titulaire 14 fois. Le défenseur de 19 ans avait délivré 5 passes décisives.

Des départs et aucune arrivée pour l'instant à Lille OSC

Pour revenir au mercato estival du LOSC, Olivier Létang n’a encore recruté aucun joueur. En revanche, il y a eu des départs du Domaine de Luchin. Adama Soumaoro a été transféré au FC Bologne (Italie), Boubakary Soumaré à Leicester City (Premier League), Rominigue Kouamé à l’ES Troyes AC (promu en Ligue 1) et Hervé Koffi à Charleroi. Quant à Scotty Sadzoute et Lucas Chevalier, ils ont été prêtés respectivement à l’OH Louvain (Belgique) et à Valenciennes FC (en Ligue 2). Très en vue lors de l'euro 2020, Renato Sanches est dans le viseur du FC Barcelone et de son ancien club, le Bayern Munich. Il pourrait donc faire l'objet d'un gros transfert cet été.