LOSC Mercato : Officiel, Boubakary Soumaré file à Leicester !

Sacré champion de France avec le LOSC, Boubakary Soumaré est désormais un joueur de Leicester City. Son transfert a été officialisé ce vendredi 2 juillet.

C’est fait ! Boubakary Soumaré a quitté le LOSC et a signé à Leicester City comme pressenti. Il a fait l’objet d’un transfert estimé à 20 M€ selon Transfermarkt. « Le LOSC, le Leicester City FC et Boubakary Soumaré ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain lillois (22 ans) qui rejoint ainsi officiellement ce jour les Foxes et la Premier League. Le club remercie Boubakary Soumaré pour ses performances sous le maillot lillois et lui souhaite d’exprimer tout son talent outre-Manche », a communiqué Lille OSC.

Boubakary Soumaré part ainsi de Lille après quatre saisons consécutives et un titre de vainqueur de la Ligue 1. Il a totalisé 112 matchs sous le maillot des Gones. « L’international Espoirs (14 sélections avec les U21) a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en s’envolant pour la Premier League. Il s’est engagé avec le cinquième du dernier championnat anglais et qualifié pour la prochaine UEFA Europa League », a souligné le club nordiste.

Un Parisien révélé à Lille OSC

Le natif de Seine-Saint-Denis a été formé au Paris FC (2006-2011), puis au PSG (2011-2017), mais il n’a joué aucun match en Ligue 1 avec les deux clubs de la capitale. C’est finalement au LOSC qu’il a signé son premier contrat professionnel en juillet 2017, alors que le Paris Saint-Germain lui avait fait une offre. Lors de la saison 2019-2020, Boubakary Soumaré avait pris part à 30 matchs et avait découvert l’UEFA Champions League. En 2020-2021, Boubakary Soumaré a participé à 43 rencontres, toutes compétitions confondues, sous le maillot lillois, contribuant ainsi au sacre en Ligue 1.