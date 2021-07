OM Mercato : Perrin, les raisons de son arrivée à Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 15 juillet 2021 à 05:20

Cela était pressenti depuis quelques jours, c'est désormais officiel ! Lucas Perrin a quitté l’ OM pour le Racing Club de Strasbourg Alsace. Le défenseur central de 22 ans va défendre les couleurs alsaciennes la saison prochaine et a dévoilé les raisons de son choix.

OM Mercato : Lucas Perrin donne les raisons de son choix

Après cinq années de bons et loyaux services à l'Olympique de Marseille, Lucas Perrin a fait ses valises lors de ce mercato estival. Le défenseur central, barré par une rude concurrence à l’ OM, a finalement décidé de rejoindre le Racing Club de Strasbourg Alsace sous la forme d’un prêt avec option d'achat. Et le joueur de 22 ans a fait ce choix pour une raison simple.

Dans un entretien accordé au site du club strasbourgeois, Lucas Perrin a expliqué qu’il a rejoint le RC Strasbourg dans le but de grappiller plus de temps de jeu. « Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial », a-t-il confié.

Lucas Perrin a hâte d’en découdre

Peu utiliser à l'Olympique de Marseille avec 11 rencontres disputées en Ligue 1, Lucas Perrin tentera donc de relancer sa carrière au sein de l’effectif du RC Strasbourg la saison prochaine. Il pourrait même poursuivre son aventure en Alsace s’il négocie bien sa première année sous les couleurs du RCSA. Son option d’achat estimé à environ 1,5 million d’euros. Pour l’heure, le défenseur formé à l’Olympique de Marseille est heureux de rejoindre le club de Strasbourg et a hâte d’évoluer sous ses couleurs nouvelles. « Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté », a confié Lucas Perrin.