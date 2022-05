OM Mercato : Nouvelles confidences sur ce joli coup du RCSA

Publié par Ange A. le 21 mai 2022 à 07:56

OM Mercato : Président du RC Strasbourg, Marc Keller s’est confié sur le transfert de Lucas Perrin en provenance de Marseille.

OM Mercato : Les raisons du transfert de Lucas Perrin à Strasbourg

L’Olympique de Marseille joue sa place sur le podium ce samedi lors de la réception du RC Strasbourg. Face à l’ OM, un défenseur alsacien va effectuer son retour à l’Orange Vélodrome. Il s’agit de Lucas Perrin. Le minot a rejoint le RCSA l’été dernier dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 1,5 millions d’euro. Au terme de sa pige, le défenseur de 23 ans ne reviendra pas à Marseille. Le Racing a levé l’option d’achat du Marseillais. Lequel s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’actuel 5e de Ligue 1. Président du club alsacien, Marc Keller est revenu sur le transfert de Perrin à Strasbourg.

Le dirigeant strasbourgeois assure notamment que le défenseur central avait plus de chances d’éclore en Alsace qu’en Provence. « C’est plus facile d’avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu’à l’OM. [...] Ces joueurs peuvent jouer chez nous, mais auraient eu plus de mal à s’épanouir dans des clubs comme l’OM et Rennes, aux objectifs de début de saison plus ambitieux. Il y a moins de pression dans des clubs comme Strasbourg, Nantes ou Montpellier que dans les plus gros budgets de Ligue 1 », confie-t-il au Quotidien du Sport.

Le coup de pression de Keller sur Marseille

Actuel 5e du championnat, le Racing est un invité surprise dans la course à l’Europe. Contre Marseille, la défaite est interdite car Nice (6e) ou Lens (7e) peuvent toujours chiper cette précieuse place au RCSA. Malgré l’enjeu de la rencontre, Marc Keller estime que la pression est surtout du côté de l’Olympique de Marseille. En cas de faux pas contre Strasbourg, l’ OM pourrait perdre sa place sur le podium.

« Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer », a assuré le président strasbourgeois.