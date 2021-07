LOSC Mercato : Yves Dabila, le point sur son avenir à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 16:28

Prêté deux saisons de suite, Yves Dabila devrait retourver le LOSC en août, à son retour des Jeux Olympique de Tokyo. Il a certes des touches pour quitter le club nordiste cet été, mais il n'exclut pas d'aller au bout de son contrat avec les Dogues.

LOSC : Yves Dabila confirme l'intérêt de plusieurs clubs

Transféré de l’AS Monaco au LOSC en juillet 2017, Yves Dabila fait le point sur son avenir à Lille OSC où il a peu joué avec le club nordiste en quatre saisons. Il a disputé respectivement 12 matchs et 16 matchs en Ligue 1 lors de ses deux premières saisons (2017-2018 et 2018-2019). Le défenseur central avait été prêté au Cercle Bruges (2019-2020), puis au Royal Excel Mouscron (2020-2021). Revenu à Lille OSC, il a évoqué son futur. Et il a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs courtisans lors de ce mercato estival. « Mes agents sont en contact avec pas mal de clubs. On verra bien ce que l’avenir nous réserve », a déclaré Yves Dabila dans Foot Mercato.

Lille OSC compte sur le défenseur ivoirien ?

Toutefois, l’International ivoirien n’est pas fermé à la poursuite de sa carrière chez les Dogues. Il avoue avoir évoqué sa situation contractuelle avec la direction lilloise, avant son départ aux Jeux Olympiques avec la sélection de la Côte d’Ivoire. « On a parlé avec Lille avant. Ils ont vu mes agents d’abord, puis on s’est vu tous ensemble pour faire le bilan de la saison écoulée et parler de l’avenir. […] On ne m’a pas dit qu’on ne comptait pas sur moi. Les portes ne m’ont pas été fermées là-bas », a rassuré Yves Dabila.

Ce dernier a annoncé son retour au sein du groupe du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec, après les JO. « Je devais reprendre avec les autres, mais j’ai été convoqué en sélection. […] Il faut que je rejoue, comme il y a deux-trois ans. Je cherche à faire une saison pleine, jouer une trentaine de matchs », a déclaré le défenseur sous contrat au LOSC jusqu’à fin juin 2023.