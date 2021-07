LOSC : Mercato, projet et ambition, Gourvennec annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 01:45

Nouvel entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec a été présenté officiellement en conférence de presse, ce mercredi. Il a fait un tour d’horizon sur son projet et ses ambitions avec le club champion de France 2021. Cela, après ses premières impressions.

LOSC : Gourvennec promet « la continuité du travail de Galtier »

Nommé coach du LOSC le lundi 5 juillet, Jocelyn Gourvennec était en conférence de presse ce mercredi 7 juillet. Il a été interrogé sur plusieurs sujets, notamment le mercato, son projet et ses ambitions. Bien avant, le technicien de 49 ans a livré ses impressions sur sa signature chez les Dogues. « Mon premier sentiment est que je suis très heureux de rejoindre Lille OSC, qui est un club que j’ai rencontré à de nombreuses reprises, qui représente une place forte du football français », a-t-il déclaré.

Sur son projet, le nouvel entraîneur des Lillois avoue qu’il s’inscrire dans la continuité. « Ce sera une saison de la continuité du travail de Christophe Galtier et de son staff. Son travail mérite le respect », a-t-il souligné, tout en rappelant qu’Olivier Létang a aussi insisté sur cela. « Dans nos discussions avec le président, un terme m’a marqué, c’est “continuité”. Ce groupe en a besoin. C’est fondamental aujourd’hui d’accompagner ce groupe dans leurs habitudes de jeu qui ont fait leurs preuves et dans lesquelles les joueurs se sentent bien. Avec le staff, nous allons continuer à travailler dans cette optique », a promis Jocelyn Gourvennec.

Le nouveau coach prêt pour « relever le défi »

Le successeur de Christophe Galtier a assuré les supporters pour les objectifs du club. « Nous avons de belles échéances et je suis très heureux de relever ce challenge.C’est toujours un défi d’arriver dans un club qui marche. Je suis heureux de relever ce défi », a-t-il déclaré. À noter que le nouveau patron du staff technique du LOSC a rejoint son équipe en stage aux Pays-Bas, lundi soir. Il est donc à la tache depuis sa nomination pour préparer la nouvelle saison, surtout la phase de poule de la Ligue des champions.

« J’ai vu un groupe qui travaille bien. J’ai insisté sur la mentalité de travail qu’ils ont et qu’il faut qu’ils cultivent encore. Le défi, c’est de garder une exigence de travail », a-t-il rassuré, avant de finir par un mot à l’endroit des supporters du Stade Pierre Mauroy. « J’espère que les supporters pourront retrouver le stade, on a besoin de partager des émotions. Nous avons ici un public qui pousse et nous en aurons besoin pour faire une grande saison », a-t-il lâché.

Sur la question du Mercato, Olivier Létang a indiqué que Jocelyn Gourvennec « a besoin d’une période d’observation » avant de s'avancer sur les joueurs à recruter. « Nous allons nous mettre autour d’une table pour les questions sur les différents sujets et notamment sur le mercato ».