Leicester Mercato : L'ex-lyonnais Rachid Ghezzal vers Galatasaray !

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 04:05

Selon le journaliste et correspondant italien Nicolò Schira, le club turc de Galatasaray est en pourparlers avancés avec l’entourage de l’attaquant algérien Rachid Ghezzal. Sous contrat avec Leicester, l’ex-joueur de l’ OL avait été prêté depuis 2018 à la Fiorentina, puis au Besiktas cette saison. Alors qu’il lui reste un an de contrat chez les Foxes, Ghezzal est proche de rejoindre la Turquie. Galatasaray et Leicester sont parvenus à un accord pour un transfert liant l’algérien de 29 ans au club turc jusqu’en 2024. Le joueur percevra un salaire de 2,5 millions d’euros par ans.

Ex-OL mercato : Rachid Ghezzal proche de Galatasaray

Si l’avenir de l’attaquant algérien s’éloignait un peu plus chaque jour de la Premier League, et de Leicester, avec qui le joueur était sous contrat jusqu’en 2022, plusieurs prétendants s’étaient présentés pour récupérer l’ancien lyonnais. En prêt cet saison au Besiktas en Süper Lig, le joueur était sous le coup de voir son option d’achat levée par le club turc. Cependant, c’est un autre club d’Istanbul qui a pris les devants ces derniers jours, et qui est proche de signer l’attaquant algérien. Galatasaray est en pourparlers avancés pour faire signer Ghezzal, et un accord a été trouvé entre les deux parties. Selon le journaliste italien, le joueur s’apprête à signer un contrat jusqu’en 2024 pour un salaire d’environ 2,5 millions d’euros par saison.

L’attaquant resterait dans un championnat qu’il affectionne

Pièce essentielle de l’équipe du Besiktas cette saison, avec 8 buts en 35 rencontres, Rachid Ghezzal s’est relevé de deux saisons mitigées à Leicester et à la Fiorentina en Serie A. Formé à l’Olympique Lyonnais où il fera ses débuts dans l’élite en 2012, l’international algérien (19 sélections avec les Fennecs) s’était vu transféré à l’AS Monaco en 2017, où il n’était parvenu à convaincre sur le Rocher. En s’engageant avec Galatasaray, Ghezzal quitterait le rival Besiktas pour un transfert qui devrait beaucoup faire parler en Turquie