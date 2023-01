Stade de Reims Mercato : Un défenseur du SDR se dirige vers Besiktas

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 13:30

Après un début de saison compliqué, le Stade de Reims a redressé la barre ces dernières semaines. Le club vient de recevoir une offre de Besiktas.

Pour le moment, le mercato hivernal du Stade de Reims est assez calme. Après une entame de saison très difficile, le club semble avoir trouvé un peu de stabilité avec Will Still, qui a remplacé Oscar Garcia, limogé plus tôt dans la saison. Ainsi, les mouvements devraient être assez peu nombreux pour le SDR, qui est également limité par un budget ne permettant pas à l'écurie champenoise de recruter de nombreux renforts durant le mois de janvier.

Invaincu depuis 4 rencontres en Ligue 1, le Stade de Reims veut continuer sur sa lancée afin de pérenniser sa 11e place au classement après 19 journées. Pour ce faire, le SDR table sur une certaine stabilité qui se traduit notamment par la prolongation de Thomas Foket, qui est en bonne voie. Néanmoins, le club pourrait tout de même perdre quelques éléments durant le mercato hivernal, notamment en défense, où Andreaw Gravillon pourrait quitter le club dans les prochains jours.

Stade de Reims Mercato : Besiktas fait une offre au SDR pour Andreaw Gravillon

Depuis quelques semaines, Andreaw Gravillon, autrefois titulaire indiscutable dans la défense rémoise, ne semble plus être en état de grâce au SDR. Cette situation pourrait pousser le joueur de 24 ans à quitter le Stade de Reims pour trouver un nouveau challenge. D'après les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le défenseur central pourrait se diriger vers la Super Lig, où le Besiktas semble très intéressé par son profil.

Le club turc, actuel 5e de son championnat, aurait même déjà formulé une offre au Stade de Reims pour tenter de s'offrir Andreaw Gravillon. Du côté du SDR, une vente n'est pas à exclure, d'autant que le joueur disposerait d'un bon de sortie lors de ce mercato hivernal. À voir si les deux clubs arrivent à se mettre d'accord sur les modalités de l'opération.