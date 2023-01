Angers SCO Mercato : Après Boufal, un autre joueur va quitter le SCO

Publié par Jules le 31 janvier 2023 à 10:33

Tandis qu'Angers SCO est dernier de Ligue 1, le club pourrait perdre plusieurs éléments importants de son effectif dans ce mercato hivernal.

Les choses s'accélèrent pour Angers SCO durant ce dernier jour du mois de janvier, alors que la clôture du marché des transferts se rapproche à grands pas. Il y a quelques jours, le SCO a déjà officialisé le départ d'Azzedine Ounahi qui a rejoint l'OM. Néanmoins, le jeune milieu de terrain marocain ne devrait pas être le seul joueur à quitter l'Anjou, puisque plusieurs titulaires pourraient également faire leur valise dès ce mardi.

Depuis plusieurs jours, Sofiane Boufal semble proche de quitter Angers SCO et disposerait même d'un bon de sortie pour rejoindre le club de son choix. Les dirigeants angevins auraient même trouvé un accord avec le club qatari d'Al-Rayyan pour le départ de l'international marocain avant la fermeture du mercato hivernal. Ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant que l'ancien attaquant du LOSC ne quitte le SCO. Mais il ne devrait pas être le seul à quitter le navire durant ce dernier jour du marché des transferts.

Angers SCO Mercato : Nabil Bentaleb pourrait lui aussi quitter le SCO

L'hémorragie se poursuit pour Angers SCO, qui va perdre plusieurs de ses éléments importants. Outre les deux internationaux marocains, les Scoïstes risquent également d'enregistrer le départ de Nabil Bentaleb. Arrivé au club il y a un peu plus d'un an, l'international algérien (36 sélections) se rapproche de la sortie et susciterait de l'intérêt sur le marché des transferts.

Comme le révèle Foot Mercato, le club turc de Besiktas serait très intéressé à l'idée de s'offrir l'ancien milieu de terrain de Schalke 04. Pour le moment, Nabil Bentaleb n'a pas encore pris de décision pour son avenir avec Angers SCO, mais cela ne devrait pas tarder. Le joueur scoïste devrait rendre son verdict dans les prochaines heures afin de valider, ou non, son départ du club.