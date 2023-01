Stade de Reims Mercato : Reims tranche pour un défenseur

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 14:45

Alors que le Stade de Reims a déjà acté plusieurs départ ces dernières semaines, un défenseur devrait finalement rester à Reims à l'issue du mercato.

Depuis le début du mercato hivernal, le Stade de Reims, qui n'a pas recruté en janvier, a tout de même acté plusieurs départs, principalement des joueurs qui évoluaient en marge de l'effectif de Will Still. Ces derniers jours, de nouvelles rumeurs circulent dans le sens des départs, notamment la possibilité d'un transfert de Nathanaël Mbuku en Bundesliga. Néanmoins, l'attaquant rémois n'était pas le seul annoncé vers la sortie au SDR durant les derniers jours du mercato hivernal.

Récemment, Andreaw Gravillon faisait également parler de lui sur le marché des transferts. En effet, le défenseur central de 24 ans, recruté définitivement par le Stade de Reims contre 3 millions d'euros cet été, était sur la short-list de plusieurs clubs européens. Parmi les écuries intéressées, on retrouvait notamment le club turc de Besiktas, qui souhaitait faire venir l'ancien joueur de l'Inter Milan dès le mois de janvier. Une possibilité écartée par le SDR qui va donc conserver son joueur.

Stade de Reims Mercato : Andreaw Gravillon va rester au club cet hiver

Comme le révèle L'Équipe ce lundi, Andreaw Gravillon va bel et bien finir la saison avec le Stade de Reims. Malgré les sollicitations extérieures, le défenseur central ne quittera pas le club champenois dans les prochaines heures. Beaucoup moins utilisé depuis l'arrivée de Will Still, et le passage à quatre défenseurs, le Guadeloupéen va tout de même tenter de retrouver une place dans l'effectif du SDR dans les prochains mois, pour aider le club à arracher son maintien au plus vite.

Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'en 2025, Andreaw Gravillon devra donc prendre son mal en patience et se faire violence pour tenter de retrouver son rôle de titulaire indiscutable au SDR durant la seconde partie de championnat.