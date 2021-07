ASSE Mercato : ESTAC, Jessy Moulin quitte l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 19:25

Jessy Moulin, gardien de but de l' ASSE, devrait signer à l’ ES Troyes AC dans les prochaines heures, sauf retournement de dernière minute. Ce lundi, il a encore lâché un indice de taille sur son départ, à la suite de la confirmation de Claude Puel.

ASSE : Jessy Moulin fait ses adieux à Loïc Perrin

Claude Puel a confirmé dans L’Équipe que Jessy Moulin lui a fait part de son envie de quitter l’ ASSE cet été, après 22 ans passés au club ligérien. « C’est lui qui a pris cette décision. On a eu une petite discussion. À son âge, je ne vais pas l’empêcher d’épouser un autre projet », a validé le coach de l’AS Saint-Étienne, tout en précisant que le gardien de but des Stéphanois « est en train d'étudier une proposition avec un autre club ». Et l’autre club, c’est bien le promu en Ligue 1, l’ESTAC.

Après un premier message voilé samedi : « Essayer d’être un exemple jusqu’au bout. Allez les Verts », le portier de l’AS Saint-Étienne a encore confirmé son départ imminent ce lundi. Dans un message d’adieu adressé à son ancien coéquipier et emblématique capitaine des Verts (de 2007 à 2020), Loïc Perrin, Jessy Moulin a balancé : « Au revoir mon chéri !! » Un message suivi de la vidéo de son départ du centre sportif Robert-Herbin en voiture.

Perrin et Moulin, record de longévité à l'AS Saint-Étienne

Loïc Perrin (36 ans le 7 août prochain) et Jessy Moulin (35 ans) ont été coéquipiers, de l’académie de l’ ASSE à l’équipe première, en passant par les catégories de jeunes. Le premier a débarqué chez les Verts en 1997 à 12 ans, alors que le second est arrivé en 1999 à l’âge de 13 ans. Le défenseur central retraité en août 2020 est aujourd’hui conseillé du club ligérien, pour les projets structurants de l’institution, en plus de son titre d’Ambassadeur à vie de Sainté depuis 2013. Il est resté 23 ans dans l'équipe de Saint-Étienne, sa ville natale. Soit un an de plus que Jessy Moulin.