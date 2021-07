OM Mercato : Lirola tout proche de signer à Marseille !

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 18:55

Longtemps laissé en stand-by, faute d’accord financier, le latéral espagnol Pol Lirola est tout proche de retrouver l’Olympique de Marseille, où il avait été prêté en 2021. Les dirigeants de l’ OM et de la Fiorentina en Serie A sont proches de boucler le dossier. Comme l’avance le correspondant et journaliste italien Nicolò Schira, spécialiste de l’actualité mercato en Italie, la Viola aurait fini par céder aux propositions des phocéens et l’annonce du transfert devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Pour rappel, la Fiorentina avait refusé les offres de Marseille, ne les jugeant pas assez convaincantes.

OM Mercato : Signature imminente pour Pol Lirola !

Priorité lors de ce mercato estival, le transfert de Pol Lirola au poste d’arrière droit agite les olympiens depuis plusieurs jours. Et pour cause, le latéral prêté à l’ OM en janvier, avait fait forte impression aux dirigeants phocéens, qui s’activaient pour le récupérer. Seul hic, le club italien de la Fiorentina se montrait intransigeant sur le montant du transfert, et réclamait pas moins de 13 millions d’euros pour son latéral espagnol. Si l’Olympique de Marseille ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente avec le club Florentin, le journaliste Nicolò Schira, informe que les deux parties ont repris les négociations, et que le dossier est tout proche d’être bouclé. Il ne serait désormais plus qu’une question d’heures, avant que le défenseur de 23 ans ne retourne au Vélodrome où il jouit d’une très belle cote de popularité.

OM : Les supporters s’activent sur les réseaux sociaux pour Lirola

Très apprécié à Marseille, Pol Lirola fait l’objet d’un soutien massif des supporters, notamment sur les réseaux sociaux. Alors que la Fiorentina venait publier, il y a quelques minutes, la composition d’équipe pour affronter le club allemand d’Ostermunchen en match de présaison, la section commentaire s’est faite envahir par les supporters phocéens, à la vue du nom de l’Espagnol, avec le hashtag #freeLirola montrant l’impatience des marseillais dans le dossier. Après déjà huit arrivées, l’ OM enregistre un nouveau renfort de taille en défense, de quoi faire rêver les fans pour la saison à venir.