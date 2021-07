OM Mercato : Une nouvelle menace pour Pol Lirola

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2021 à 23:05

Désireux de renforcer son couloir droit, l’ OM va devoir faire vite pour Pol Lirola. Car la concurrence dans ce dossier s’intensifie et elle est d'un sacré niveau.

Très actif en ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé l’arrivée de huit nouveaux renforts et s’active pour faire venir un nouveau latéral droit. Si plusieurs noms circulent dans la presse locale, la priorité à ce poste demeure Pol Lirola. Prêté lors du dernier mercato estival, le défenseur espagnol a donné totale satisfaction aux dirigeants marseillais qui s’activent pour le récupérer.

Le président Pablo Longoriaa récemment que l’OM a entamé les négociations avec la Fiorentina afin de baisser son prix. Seulement, les dirigeants de la Viola campent toujours sur leur position, reclamant environ 13 M€ pour laisser filer leur joueur. Un prix non négligeable pour l’Olympique de Marseille, qui a déjà engagé des frais importants lors ce mercato estival. Mais ce n’est pas tout, l’Olympique de Marseille devra aussi faire face à un concurrent de taille dans ce dossier.

L’Atalanta revient à la charge pour Pol Lirola

En effet, selon les informations de TMW, l'Atalanta Bergame serait revenu à la charge pour le Pol Lirola. Et c’est loin d’être anodin. Le média transalpin explique que le club italien est un vieux prétendant du défenseur espagnol et aurait déjà approché les dirigeants de la Viola pour connaître la disponibilité du joueur de 23 ans et son prix. L’Atalanta Bergame envisagerait de le recruter en cas de départ de Hans Hateboer.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Atalanta Bergame prépare-t-il une nouvelle offensive pour le défenseur de la Fiorentina ? En tout cas, l’Olympique de Marseille ne devra pas faire traîner les négociations en longueur dans ce dossier, au risque de voir Pol Lirola prendre une autre destination.