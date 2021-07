PSG Mercato : Accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2021 à 10:50

C’est une bombe que vient de lâcher la presse espagnole dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG aurait d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour un transfert cet été.

Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG cet été ?

Encore en vacances, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français n’a toujours pas renouvelé son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Une situation idéale pour la presse espagnole qui l’annonce déjà au Real Madrid d’ici le 31 août prochain. Le PSG ne pouvant pas se permettre la moindre erreur en le laissant partir gratuitement l’été prochain. À la recherche d’une nouvelle tête de gondole pour relancer son projet après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le club madrilène est prêt à offrir un gros chèque au Paris Saint-Germain pour récupérer l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. D’ailleurs, l’Atlético de Madrid aurait connaissance d’un accord entre le joueur de 22 ans et le vice-champion d’Espagne.

Kylian Mbappé va parler avec la direction du PSG

Récemment, le journal Marca a annoncé que Florentino Pérez a informé le conseil d’administration du Real Madrid qu’il n’y aura pas de recrutement cet été. David Alaba, arrivé gratuitement du Bayern Munich, devrait donc être l’unique renfort de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Mais OK Diario assure qu’en interne la donne est tout autre. En effet, le média espagnol révèle que l’Atlético de Madrid veut récupérer Mariano Diaz parce que Kylian Mbappé va débarquer au Real cet été.

Selon les informations recueillies par les Colchoneros, Florentino Pérez dispose déjà d’un accord contractuel avec le champion du monde 2018 et n’attend plus que son homologue Nasser Al-Khelaïfi accepte d’aller aux négociations pour boucler le transfert. Une tendance confirmée par l'émission El Chiringuito. Citant un proche de Karim Benzema, le média madrilène assure que « Karim Benzema est vraiment convaincu que Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. » De son côté, le quotidien AS confie que Kylian Mbappé, dont le retour de vacances est prévu dans les prochains jours, va rencontrer sa direction dans les 48 heures suivants son retour pour faire le point sur sa situation.