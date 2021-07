Real Mercato : Karim Benzema renouvelle son contrat jusqu'en 2023

Publié par Thomas le 12 juillet 2021 à 16:15

Selon le quotidien espagnol ABC, l’attaquant français Karim Benzema, au Real Madrid depuis 2009, va prolonger son contrat d’une saison avec le club espagnol à son retour des vacances, soit jusqu’en 2023. Le joueur de 33 ans n’avait pas voulu prolonger de deux années supplémentaires, malgré une proposition de son président Florentino Pérez. Le Français souhaiterait, selon ABC, entrevoir la possibilité d’un départ en 2023, pour expérimenter un nouveau championnat. D’autres joueurs du Real sont aussi sous le coup d’une prolongation.

Real : Benzema prolonge à Madrid jusqu’en 2023

En fin de contrat l’année prochaine, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est accordé avec le Real Madrid pour prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2023. Alors qu’il y a quelques jours, KB9 et le Real célébraient les 12 ans de la présentation du Français à Santiago Bernabeu, voilà que l’aventure continue. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions a cependant refusé une prolongation de deux ans, estimant qu’il était plus prudent pour lui de réévaluer son contrat saison par saison pour hypothétiquement partir de Madrid en 2023. L’attaquant officialisera sa prolongation lors de son retour des vacances le 22 juillet prochain. Il va parapher son deuxième renouvellement de contrat en deux ans, après avoir prolongé de deux saisons en 2020.

Le Real en mode prolongation de contrat

Si le club merengue a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, après l’officialisation d’Ancelotti et DavidAlaba, et le départ de Sergio Ramos au PSG, il se consacre aujourd’hui à renouveler le contrat de ses joueurs de confiance. Si Nacho avait montré la voie il y a quelques jours en prolongeant jusqu’en 2023, d’autres joueurs pourraient eux aussi rempiler pour au moins une saison. Parmi les joueurs en fin de contrat, Dani Carvajal fait partie de ceux dont la prolongation ne devrait pas poser problème, tout comme Marcelo et Modric, qui viennent eux aussi de signer pour une saison supplémentaire. Pour Bale et Isco, les choses se présentent différemment, si l’Espagnol cherche plus de temps de jeu, et espère un signe d’Ancelotti, le Gallois, lui, penserait à une éventuelle fin de carrière en 2022.