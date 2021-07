PSG Mercato : Un titi parisien bientôt chez les Sang et Or ?

Publié par Ange A. le 22 juillet 2021 à 05:35

Habitué à lacher ses jeunes au mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait encore en céder un au Racing Club de Lens. Un jeune milieu du PSG serait dans le viseur du RCL.

Un jeune milieu du PSG encore sur le départ ?

Après avoir bouclé quatre arrivées XXL, le Paris Saint-Germain vient d’enregistrer le départ d’un jeune milieu de terrain. Tout juste âgé de 16 ans, Abdoulaye Kamara a signé son premier contrat professionnel avec le Borussia Dortmund. Comme lui, un autre jeune du PSG est annoncé sur le départ cet été. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale pourrait encore céder Junior Dina Ebimbe. Le milieu de 20 ans était prêté avec option la saison dernière au Dijon FCO. Le club francilien a fait valoir son « droit de veto » pour rapatrier son titi malgré la volonté du DFCO de le recruter définitivement.

Une belle vente dans les tuyaux pour Dina Ebimbe ?

Durant son prêt à Dijon, Junior Dina Ebimbe a engrangé du temps de jeu. Le titi parisien a notamment disputé 30 matchs de Ligue 1, dont 25 titularisations, pour un but et une passe décisive. Suffisant pour convaincre le PSG de rapatrier au terme de la saison. S’il est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2023, le jeune milieu ne devrait pas aller au bout de son bail. Le média en ligne révèle en effet que la direction parisienne envisage de le prolonger avant de le céder définitivement cet été. L’objectif de Paris étant d’obtenir une indemnité de transfert plus conséquente pour Dina Ebimbe. Ainsi le Racing Club de Lens serait à l’affût pour récupérer le joueur. Les Sang et Or sont à la quête d’un milieu pour anticiper l’éventuel départ de Cheick Doucouré. Des intérêts de Saint-Étienne, Bristol City, Birmingham, Nottingham Forest et Hoffenheim ont également été évoqués par la même source. Pour rappel, le vice-champion de France doit (beaucoup) vendre cet été. Ceci pour équilibrer ses comptes et s’éviter de nouvelles sanctions liées au fair-play financier.